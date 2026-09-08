وقف موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية في المشرفية - الشياح وقفة تضامنية لمدة ساعة، تحيةً لروح زميلتهم الشهيدة هبة علي صباح بالتزامن مع تشييعها، هي التي ارتقت مع أفراد من عائلتها جراء الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت منزلها في بلدة كفررمان في قضاء النبطية بالجنوب.

وحمل الموظفون صورة الشهيدة هبة، مؤكدين تضامنهم مع عائلتها وذويها، ومنددين باستهداف المدنيين والأحياء السكنية في الجنوب، وما يتعرض له اللبنانيون من اعتداءات.

وأشاد الموظفون بمناقبية الشهيدة هبة وتفانيها في عملها والتزامها في خدمة المواطنين، معتبرين أن "وزارة العمل خسرت موظفة مخلصة وزميلة تركت أثرًا طيبًا لدى زملائها".

وفي موازاة ذلك، كان وزير العمل الدكتور محمد حيدر يشارك في "الحوار الوطني الثلاثي الأطراف حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرة الاقتصاد على الصمود في لبنان"، حيث طلب في مستهل اللقاء الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح الشهيدة هبة صباح وأفراد عائلتها.

استهل الوزير حيدر كلمته بتوجيه تحية خاصة إلى روح الشهيدة هبة، مستذكرًا مناقبيتها وإخلاصها في عملها ورقيها في خدمة المواطنين، معربًا عن حزنه العميق وتضامنه مع عائلتها وزملائها في وزارة العمل.

وأكد أن "هبة ستبقى حاضرة في ذاكرة الوزارة وموظفيها وخسارتها تمثل خسارة لكل أسرة وزارة العمل"، مجددًا إدانته "لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية"، مؤكدًا "الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى وجميع الموظفين والعاملين الذين تطالهم تداعيات الاعتداءات".

تأتي هذه الوقفة في وزارة العمل، إلى جانب موقف الوزير حيدر، تعبيرًا عن وحدة الموقف الإنساني والوطني للوزارة تجاه ما يتعرض له الموظفون والمواطنون اللبنانيون، وتأكيدًا على أن" الشهيدة هبة صباح ستبقى في وجدان زملائها وفي ذاكرة وزارة العمل".



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