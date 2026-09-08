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إيران

ردًا على ترامب.. الرئيس الإيراني: سنواصل المقاومة حتى يندم المعتدون بشدة
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إيران

ردًا على ترامب.. الرئيس الإيراني: سنواصل المقاومة حتى يندم المعتدون بشدة

2026-09-08 13:44
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قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقاومة بكل قوة حتى يندم المعتدون ندمًا شديدًا، وستكون حامية لحقوق الشعب الإيراني الكبير.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الرسمية بأن الرئيس بزشكيان رد على تصريحات الرئيس الأميركي المضلل، وكتب في رسالة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 08 أيلول/سبتمبر 2026 يقول: "لطالما عارضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحرب، واعتبرت حماية مصالح الشعب وأمن المنطقة في تجنب اثارة الحرب". 

وأضاف الرئيس بزشكيان: "ومع ذلك، وكما دافعت بشجاعة عن نفسها ضد العدوان حتى اليوم، ستواصل هذه المقاومة بكل قوة حتى يندم المعتدون ندمًا شديدًا، وستكون حامية لحقوق الشعب الإيراني الكبير".


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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