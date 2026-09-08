قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقاومة بكل قوة حتى يندم المعتدون ندمًا شديدًا، وستكون حامية لحقوق الشعب الإيراني الكبير.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الرسمية بأن الرئيس بزشكيان رد على تصريحات الرئيس الأميركي المضلل، وكتب في رسالة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 08 أيلول/سبتمبر 2026 يقول: "لطالما عارضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحرب، واعتبرت حماية مصالح الشعب وأمن المنطقة في تجنب اثارة الحرب".

وأضاف الرئيس بزشكيان: "ومع ذلك، وكما دافعت بشجاعة عن نفسها ضد العدوان حتى اليوم، ستواصل هذه المقاومة بكل قوة حتى يندم المعتدون ندمًا شديدًا، وستكون حامية لحقوق الشعب الإيراني الكبير".





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