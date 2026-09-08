اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الكيان الصهيوني بممارسة ما وصفه بـ"التجويع الصامت" بحق المدنيين، من خلال تقييد دخول المساعدات الإنسانية وعدم السماح بإدخال الكميات الكافية من الغذاء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء 08 أيلول/سبتمبر 2026: ":إن أكثر من 95% من سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، بينما فقد أكثر من 90% منهم قدرتهم على شراء الغذاء، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية".

وأضاف البيان: "إن "إسرائيل" تمنع دخول نحو 65% من كمية الغذاء التي يقول المكتب إنها مطلوبة، ولا تسمح إلا بإدخال ما يعادل 35% من الكميات التي تم الاتفاق عليها، في ما وصفه المكتب بأنه "سياسة تجويع ممنهجة"".

وبحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي فإن مئات الآلاف من شاحنات المساعدات التي كان يفترض أن تدخل القطاع لم تصل، مشيرًا إلى أنه خلال 330 يومًا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، سمح بدخول 69,387 شاحنة مساعدات وغذاء فقط، من أصل 198 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها إلى قطاع غزة.

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي من أن استمرار تقييد دخول الغذاء والمساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، الذي يعتمد غالبية سكانه على الإغاثة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ممارسة "ضغط فوري وحقيقي" لضمان تدفق شاحنات الغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة، وحمل إسرائيل والدول والجهات الداعمة لها مسؤولية ما وصفه بالتجويع الممنهج.

واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيبانه مطالبًا المنظمات والمؤسسات الدولية بـ"تسليط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في غزة"، محذّرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية أكثر خطورة.



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