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فلسطين

حماس تحذّر من تصعيد الاحتلال في شعفاط وعناتا: القدس ستبقى فلسطينية
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فلسطين

حماس تحذّر من تصعيد الاحتلال في شعفاط وعناتا: القدس ستبقى فلسطينية

2026-09-08 14:29
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حذرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس من جرائم الحرب المتصاعدة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها، ومن تداعيات إعلانها عن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وما رافقها من حصار مطبق، وإغلاق للمداخل، وتجريف للبنية التحتية، واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وفي بيان لها، قالت الحركة " إن مدينة القدس وبلداتها ومخيماتها ستبقى فلسطينية خالصة، وإن محاولات الاحتلال عزلها وتهويدها وفرض سيطرته عليها ستتحطم أمام صمود أهلها وإرادتهم وثباتهم على أرضهم، ولن تفلح آلة حرب الاحتلال في تمرير مخططاته ومشاريعه الاستيطانية؛ فشعبنا سيبقى صامدًا ومتمسكًا بأرضه وحقوقه، حتى دحر العدوان وإنهاء الاحتلال".

ودعا البيان دول العالم، رسميًا وشعبيًا، إلى تحرك واسع وفاعل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، ومحاسبة قادته على جرائمهم، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لشعبنا في مواجهة عدوان الاحتلال المتصاعد.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
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