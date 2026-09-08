نظّمت بلدية الخضر حفل تخريج لطلاب الشهادات الرسمية، في احتفال أُقيم في حسينية البلدة، حيث جرى تكريم الناجحين، مع التمنيات لهم بالنجاح والتفوق في المراحل العلمية المقبلة.

وتضمّن الحفل كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، ردّ فيها على بعض الاتهامات الموجّهة إلى المقاومة بإقامة دولة ضمن الدولة، مؤكدًا أن مفهوم الدولة لا يستقيم ولا يكتسب شرعيته أو معناه القانوني والشرعي إلا عندما تقوم بأهم واجباتها، والمتمثل في حماية شعبها.

وأضاف الموسوي أن أدبيات العلوم السياسية تشير إلى أن احتكار الدولة للسلاح إنما أُوجد لغرض الدفاع عن الوطن وأهله، لافتًا إلى أنه عندما تفشل الدولة في القيام بهذا الواجب، فإنها تفقد المفهوم الفعلي لكونها دولة.



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