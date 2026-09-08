أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أنها أوقعت في كمين، عند مدخل مضيق هرمز، إحدى أحدث الغواصات الذكية المُسيّرة التابعة للجيش الأميركي، مؤكدة أن الغواصة أصبحت غنيمة في حوزتها.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن الغواصة تحت سطحية ذكية تتمتع بأحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت السطحية، مشيرة إلى أنها سُلّمت إلى أسطول الجيش الأميركي عام 2025.

وبحسب البيان، تمكنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية من استدراج الغواصة إلى كمين عند مدخل مضيق هرمز، قبل الاستيلاء عليها.

وأكدت القوة البحرية أن الغواصة أصبحت حاليًا غنيمة، معلنة أن صورًا لها ستُنشر خلال الساعات المقبلة.

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