كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي واشنطن أمام اختبار الحروب الكبرى.. موازنتها العسكرية لا تكفي

إيران

بحرية الحرس الثوري: أوقعنا في كمين غواصة أميركية مُسيّرة عند مدخل مضيق هرمز
🎧 إستمع للمقال
إيران

بحرية الحرس الثوري: أوقعنا في كمين غواصة أميركية مُسيّرة عند مدخل مضيق هرمز

2026-09-08 18:02
94

أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أنها أوقعت في كمين، عند مدخل مضيق هرمز، إحدى أحدث الغواصات الذكية المُسيّرة التابعة للجيش الأميركي، مؤكدة أن الغواصة أصبحت غنيمة في حوزتها.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إن الغواصة تحت سطحية ذكية تتمتع بأحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت السطحية، مشيرة إلى أنها سُلّمت إلى أسطول الجيش الأميركي عام 2025.

وبحسب البيان، تمكنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية من استدراج الغواصة إلى كمين عند مدخل مضيق هرمز، قبل الاستيلاء عليها.

وأكدت القوة البحرية أن الغواصة أصبحت حاليًا غنيمة، معلنة أن صورًا لها ستُنشر خلال الساعات المقبلة.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بحرية الحرس الثوري: أوقعنا في كمين غواصة أميركية مُسيّرة عند مدخل مضيق هرمز
بحرية الحرس الثوري: أوقعنا في كمين غواصة أميركية مُسيّرة عند مدخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
ردًا على ترامب.. الرئيس الإيراني: سنواصل المقاومة حتى يندم المعتدون بشدة
ردًا على ترامب.. الرئيس الإيراني: سنواصل المقاومة حتى يندم المعتدون بشدة
إيران منذ 5 ساعات
آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.. من الجهاد إلى القيادة
آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.. من الجهاد إلى القيادة
إيران منذ 6 ساعات
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: لدينا القدرة على استهداف السفن الحربية الأميركية
وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: لدينا القدرة على استهداف السفن الحربية الأميركية
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
واشنطن أمام اختبار الحروب الكبرى.. موازنتها العسكرية لا تكفي
واشنطن أمام اختبار الحروب الكبرى.. موازنتها العسكرية لا تكفي
ترجمات منذ ساعة
بحرية الحرس الثوري: أوقعنا في كمين غواصة أميركية مُسيّرة عند مدخل مضيق هرمز
بحرية الحرس الثوري: أوقعنا في كمين غواصة أميركية مُسيّرة عند مدخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعة
ردًا على ترامب.. الرئيس الإيراني: سنواصل المقاومة حتى يندم المعتدون بشدة
ردًا على ترامب.. الرئيس الإيراني: سنواصل المقاومة حتى يندم المعتدون بشدة
إيران منذ 5 ساعات
"سي أن أن": واشنطن تبحث تقليص وجودها في المنطقة بعد الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة