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لبنان

حزب الله شيع الشهيد علي الأكبر الحركة في روضة جنة الزهراء بالضاحية الجنوبية
لبنان

حزب الله شيع الشهيد علي الأكبر الحركة في روضة جنة الزهراء بالضاحية الجنوبية

2026-09-08 21:40
133
موسى الحسيني - مصور
235 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية عصر اليوم الثلاثاء 8 أيلول/سبتمبر 2026، الشهيد السعيد علي الأكبر عباس الحركة في الضاحية الجنوبية.

وأقيمت مراسم التشييع، بحضور عائلة الشهيد، ووفود من عوائل شهداء المقاومة، وعلماء دين وشخصيات اجتماعية، وحشد غفير من جمهور المقاومة الإسلامية. وبعد الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر، دفن في ثرى روضة جنة الزهراء في محلة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
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