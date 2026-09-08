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فلسطين

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل في خروقات
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فلسطين

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل في خروقات "إسرائيلية" جديدة في غزة

2026-09-08 22:41
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استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في أحدث الخروقات لوقف إطلاق النار.

واستشهد الطفل عبيدة أسامة الشيخ عيد، بعد عصر اليوم، برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار باتجاه خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد الفلسطيني خميس سعد وأصيب 11 آخرون، بعضهم في حالات خطرة، جراء قصف استهدف خيمة في شارع جولس.

وفي وقت سابق، استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرًا بإصابته جراء استهدافه يوم الجمعة الماضي في خان يونس. وكان أبو ريدة قد أمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، قبل الإفراج عنه بأشهر قليلة من اندلاع الحرب.

كما استشهد المسن فتحي أحمد محمود أبو عيادة، البالغ من العمر 69 عامًا، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس.

وأصيب فلسطيني آخر جراء غارة جوية استهدفت محيط مقبرة الفالوجا في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر مواصلة القصف وإطلاق النار واستهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي العدوان الصهيوني على غزة وقف إطلاق النار
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