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إيران

القوة البحرية في حرس الثورة تحذّر: ناقلات النفط قرب الكويت والبحرين ستتعرض للاستهداف
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إيران

القوة البحرية في حرس الثورة تحذّر: ناقلات النفط قرب الكويت والبحرين ستتعرض للاستهداف

2026-09-08 23:58
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حذّرت قيادة القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية طواقم ناقلات النفط الموجودة في محيط أرصفة الكويت والبحرين من البقاء على متن سفنهم، مهددةً باستهدافها، وذلك على خلفية استهداف الجيش الأميركي عددًا من ناقلات النفط التابعة لإيران.

وقالت قيادة القوة البحرية، في تحذير، إن على جميع أفراد طواقم ناقلات النفط الموجودة في محيط الأرصفة والموانئ في الكويت والبحرين مغادرة سفنهم فورًا، سواء كانت السفن في مناطق الرسو أو داخل الأرصفة.

واتهمت القيادة الكويت والبحرين باستضافة القوات الأميركية والاشتراك في أعمالها الشريرة، محذرةً من أن ناقلات النفط الموجودة في المناطق المذكورة ستتعرض للاستهداف.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية حرس الثورة الاسلامية العدوان على إيران
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