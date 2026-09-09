شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة التّليلة والجوار الشهيد جواد صادق شداد (كربلا)، في موكب مهيب انطلق من ساحة البلدة، حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز، وسط أجواء غلب عليها الحزن والوفاء لدماء الشهداء.

واستُهلت مراسم التشييع بتأدية ثلة من المجاهدين قسم العهد والوفاء للجثمان الطاهر، بحضور عدد من علماء الدين، وعوائل الشهداء، والفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية، وحشد من أبناء البلدة والجوار.

وتقدمت الفرق الكشفية موكب التشييع الذي جاب شوارع البلدة، وسط الهتافات الحسينية والشعارات المنددة بالولايات المتحدة وإسرائيل، قبل أن تُقام الصلاة على الجثمان الطاهر بإمامة الشيخ تقي، ويوارى الشهيد الثرى في روضة شهداء البلدة، وسط مشاعر غامرة من الحزن والفخر والاعتزاز.

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