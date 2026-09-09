أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين حربيتين أميركيتين، و8 ناقلات نفط، و10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأميركي.

وفي بيان لها، قالت العلاقات العامة للحرس الثوري: "يا شعب إيران الإسلامية المؤمن وصانع الملاحم، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات؛ لقد جسّدتم، من خلال حضوركم في الميدان طيلة نحو مئة وتسعين ليلة ونهارًا، المعنى الحقيقي للبصيرة والصمود. وإن أبناءكم الغيارى في القوة البحرية للحرس الثوري، وفي إطار استمرار سيطرتهم الكاملة على مضيق هرمز، يواصلون القيام بواجبهم في حماية أمانة الشعب الإيراني المؤمن واليقظ".

وأردف البيان: "إن القوة البحرية الباسلة للحرس الثوري، ردًّا على عدوان وأعمال الجيش الأميركي الإرهابي خلال هجومه على خمس ناقلات نفط إيرانية في الخليج الفارسي، قد استهدفت سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط في هذه المنطقة، ما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة بها".

كما أشار البيان إلى استهداف عشر سفن مخالفة كانت تعتزم، بتحريض ودعم من الجيش الأميركي الإرهابي المعتدي، عبور منطقة مضيق هرمز المحظورة وغير الآمنة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة القوة البحرية القوية والشجاعة التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

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