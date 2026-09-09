يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، مع دخول الهدنة يومها الـ336، وسط قصف وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، ما أدّى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا؛ وقد استشهد الطفل عبيدة أسامة الشيخ عيد، مساء يوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الجيش "الإسرائيلي" النار باتجاه خيام للنازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة. كما استشهد المواطن خميس سعد، وأصيب 11 آخرون، بعض الإصابات وُصفت بالخطيرة، جراء قصف خيمة في شارع جولس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أعلنت مصادر محلية استشهاد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها؛ جراء استهدافه يوم الجمعة في خان يونس. كما استشهد المسن فتحي أحمد محمود أبو عيادة، البالغ من العمر 69 عامًا، برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس.

خلال الساعات الـ24 الماضية، قصف الجيش "الإسرائيلي" ستة منازل عقب إصدار أوامر بإخلائها، فيما زعم أنه بدأ شن سلسلة من الغارات على مواقع قال إنها تُستخدم لتخزين الأسلحة التابعة لحركة حماس. ودمّر جيش الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد إصدار تحذير مسبق بإخلائه، فيما أصيب مواطنان جراء قصف منزل، في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

في مدينة غزة، شنّت الطائرات "الإسرائيلية" غارات على أربعة أهداف على الأقل، كما استهدفت أرضًا زراعية جنوب المدينة. وقصفت طائرات العدو محيط مستشفى الشفاء غربي المدينة، واستهدفت منزلًا بصاروخين بعد إخلائه، فيما استهدف قصف آخر سطح منزل في مخيم الشاطئ ومنزلًا آخر في حي الشيخ رضوان.

فجر اليوم الأربعاء، أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار في عرض البحر قبالة مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت المواقع العسكرية "الإسرائيلية" النار على امتداد ما يُعرف بالخط الأصفر.

جدير بالذكر أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,355، فيما بلغ عدد المصابين 4,516، إضافة إلى انتشال جثامين 827 شهيدًا. ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء، وفقًا للأرقام الواردة من القطاع، إلى 73,662، إضافة إلى 174,627 مصابًا.

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