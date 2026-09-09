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قائد بحرية العدو يهدّد تركيا: نرى ونتابع ونستعدّ 
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قائد بحرية العدو يهدّد تركيا: نرى ونتابع ونستعدّ 

2026-09-09 11:18
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وجّه قائد سلاح البحرية "الإسرائيلي" اللواء إيال هرئل رسالة تحذيرية إلى تركيا؛ على خلفية التوتر المتزايد في ميزان القوى في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن "إسرائيل" تتابع عن كثب التطورات والتحركات البحرية في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة  i24NEWS. 

وقال هرئل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام "إسرائيلية"، يوم أمس الثلاثاء، خلال حفل تخريج دورة بحارة: "لمن يسعى إلى تغيير ميزان القوى في البحر المتوسط أقول: نحن نرى، نتابع ونستعد. سنكون في كل مكان، بشكل علني وسري" .

تأتي هذه التصريحات، في ظل تصاعد التوتر بين "إسرائيل" وتركيا، بشأن تنامي الحضور التركي في المنطقة، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة بسوريا والانتشار العسكري في شرق المتوسط. 

كما أشارت تقارير "إسرائيلية"، في الأسابيع الأخيرة، إلى استعداد البحرية "الإسرائيلية" للتعامل مع أي تغيير تراه تهديدًا للمصالح الأمنية "الإسرائيلية." في المقابل، تسعى "إسرائيل" إلى تعزيز التعاون البحري مع اليونان وقبرص. 

ووفقًا للقناة، تعكس تصريحات هرئل تشددًا "إسرائيليًا" متزايدًا إزاء أي تحرك تركي قد يؤدي، من وجهة نظر "إسرائيل"، إلى تغيير قواعد اللعبة البحرية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني تركيا
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