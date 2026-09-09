رأى موشيه كوهين، في صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، أن خريطة الكتل في الكنيست "الإسرائيلي" تبدو وكأنها شهدت انعطافة دراماتيكية أخرى، فيما يستمر التأرجح السياسي. وأشار إلى أن حزب "عمخا يسرائيل"، برئاسة عوفر فينتر، لا يتجاوز نسبة الحسم، في حين أن الاتحاد بين حزب الاحتياطيين، برئاسة يوعاز هندل والحزب الاقتصادي برئاسة البروفيسور يارون زليخا، يتجاوز نسبة الحسم بصعوبة.

هذا؛ وأوضح كوهين أن هذه التقلبات تتيح لكتلة المعارضة الصهيونية الوصول إلى أغلبية قدرها 61 مقعدًا؛ إذا انضم هندل وزليخا إليها، وفقًا لاستطلاع "معاريف" الذي أجرته "لازار للأبحاث" برئاسة مناحم لازار، بالتعاون مع Panel4ALL.

أضاف كوهين أنه: "نتيجة لذلك، يتراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو أربعة مقاعد، إلى 47 مقعدًا فقط، بينما تبقى المعارضة الصهيونية عند 57 مقعدًا، ويمكن للمقاعد الأربعة التي يحصل عليها حزب الاحتياطيين-الاقتصادي أن تستكمل لها أغلبية من 61 مقعدًا، حتى من دون الأحزاب العربية".

وأشار كوهين إلى أن الاستطلاع يُظهر أيضًا أن حزب "يشار! مع آيزنكوت"، برئاسة غادي آيزنكوت، يعزز قوته بمقعدين بعد عرض القائمة، في حين يتراجع حزب "بياحَد" برئاسة نفتالي بينيت بالنسبة نفسها. كما يظهر من الاستطلاع اتجاه نحو توقف ارتفاع قوة القائمة المشتركة، والتي تواصل الوقوف عند سبعة مقاعد، فيما تحصل الأحزاب العربية، إجمالًا، على 12 مقعدًا.

مع ذلك، دعا كوهين إلى التحفظ على هذه الصورة، موضحًا أن حزب الاحتياطيين-الاقتصادي و"عمخا يسرائيل" يقفان على عتبة نسبة الحسم، وأن أي تحرك طفيف قد يغيّر مرة أخرى خريطة الكتل. وأشار إلى أن تجاوز إحداهما نسبة الحسم أو عدم تجاوزها، أو تجاوزهـما معًا أو عدم تجاوزهـما معًا، في أي من الاتجاهين، قد يغيّر الصورة بصورة كبيرة.

وردًا على سؤال عن الحزب الذي كانوا سيصوتون له، لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، يواصل "يشار! مع آيزنكوت"، برئاسة غادي آيزنكوت، تصدّر القائمة بـ25 مقعدًا، مقابل 23 في الاستطلاع السابق.

كما يحافظ "الليكود"، برئاسة بنيامين نتنياهو، على 20 مقعدًا، في حين يتراجع "بياحَد" برئاسة نفتالي بينيت إلى 13 مقعدًا، مقابل 15 في الاستطلاع السابق. ويحصل الديمقراطيون، برئاسة يائير غولان، على 10 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9، وعوتسما يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير على 8. كما يحصل "يهدوت هتوراه" برئاسة يعقوب آشر وشاس برئاسة أرييه درعي على 7 مقاعد لكل منهما.

إلى ذلك؛ تحصل قائمة عربية موحدة، من حداش-تاعل وبلد برئاسة يوسف جبارين، على 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، على 5 مقاعد. ويحصل حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب "زهوت" برئاسة موشيه فيغلين، على 5 مقاعد أيضًا. كذلك يتجاوز حزب "الاحتياطيين"، برئاسة يوعاز هندل إلى جانب يارون زليخا، نسبة الحسم، ويحصل على 4 مقاعد، بعدما لم يتجاوزها في الاستطلاع السابق.

في المقابل، يتراجع "عمخا يسرائيل"، برئاسة عوفر فينتر، إلى 2.8%، ولا يتجاوز نسبة الحسم، بعدما حصل في الاستطلاع السابق على 4 مقاعد. كما يبقى "أزرق أبيض"، برئاسة بيني غانتس، بنسبة 1.3%، وحزب "نوعم لإسرائيل" بنسبة 0.6%، وحزب "موتي لايتنر" بنسبة 0.4%، خارج الكنيست.

جدير بالذكر أن نسبة المترددين، في الاستطلاع الحالي، تبلغ 10.4%..

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