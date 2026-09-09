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عين على العدو

ردًّا على عقوبات بريطانية..
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عين على العدو

ردًّا على عقوبات بريطانية.. "إسرائيل" تبلغ القنصلية البريطانية بضرورة الإغلاق 

2026-09-09 12:10
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أبلغت "إسرائيل" القنصلية البريطانية، في القدس المحتلة، بضرورة إغلاقها، على أن "يفقد الدبلوماسيون العاملون فيها اعتمادهم خلال 30 يومًا"، وفقًا لما أفاد به مسؤول "إسرائيلي" ومصدران مطلعان على الأمر وكالة "رويترز".

هذا؛ وقد قال المصدران إن: "الممثلين البريطانيين المشاركين في بعثة تنسيق بشأن غزة، تقودها الولايات المتحدة في "إسرائيل"، إلى جانب الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، قد مُنحوا 7 أيام لمغادرة البلاد (الكيان)".

إلى ذلك؛ كان وزير خارجية العدو جدعون ساعر قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، أن على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس المحتلة، والمعتمدة في السلطة الفلسطينية، وذلك ردًّا على العقوبات التي فرضتها لندن على مستوطنات "إسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.

بالتزامن مع ذلك؛ أعلنت فرنسا وكندا أيضًا فرض قيود على استيراد البضائع الآتية من المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، في خطوة انضمت إليها دول أخرى.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل الرد على الدول التي انضمت إلى الإجراءات البريطانية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

الكلمات المفتاحية
بريطانيا الكيان الصهيوني
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