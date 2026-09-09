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لبنان

العدو الصهيوني مستمر بعدوانه جنوبًا.. غارات حربية وقصف مدفعي وتفجيرات 
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لبنان

العدو الصهيوني مستمر بعدوانه جنوبًا.. غارات حربية وقصف مدفعي وتفجيرات 

2026-09-09 12:11
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يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على البلدات والقرى الجنوبية بالغارات والقصف المدفعي والتفجيرات وأعمال التجريف، بالتزامن مع تحرّك آلياته في عدد من المناطق، في تصعيد عدواني يستهدف المناطق السكنية والأراضي والممتلكات.

في سياق الاعتداءات، شنّ العدو غارات حربية بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، فيما طال القصف المدفعي النبطية الفوقا ووادي السلوقي والمنصوري ودوحة كفررمان وأطراف قبريخا، إضافة إلى قصف مدفعي معادٍ استهدف بلدة حولا.

في موازاة ذلك، يواصل العدو تنفيذ سلسلة من التفجيرات في عدد من البلدات الجنوبية. في بلدة المنصوري، نفّذ العدو عددًا من التفجيرات. كذلك نفّذ تفجيرين في بلدة مركبا، وتفجيرًا في منطقة العراقيب في بلدة بني حيان، بالتزامن مع تحرّك آلياته وقيامها بأعمال تفخيخ في البلدة، إضافة إلى تفجير معادٍ في بلدة طيرحرفا.

كما ألقت محلّقة معادية قنبلة صوتية، في بلدة حاريص لجهة بلدة حداثا، فيما ألقت محلّقة معادية أخرى قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، حيث ينفّذ فيها عملية تجريف بالتزامن مع سلسلة التفجيرات التي استهدفت البلدة منذ ساعات الصباح، في استمرار للاعتداءات والأعمال العدوانية التي تطال البلدة ومحيطها.

إلى ذلك، خرق مسيّرة العدو على علو منخفض أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار.
 

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
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