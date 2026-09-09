كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مفاوضات تكافئ المحتل.. لبنان يدفع ثمن حرية مدنيين اختطفهم العدو

إيران

قائد القوات البرية للجيش الإيراني: نحن في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد
🎧 إستمع للمقال
إيران

قائد القوات البرية للجيش الإيراني: نحن في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد

2026-09-09 12:41
130

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي ضرورة الحفاظ على الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية، قائلًا: "لدينا استعداد تام لمواجهة التهديدات كافة في أي ظرف كان".

خلال زيارته لتفقد الجاهزية والقدرة القتالية في وحدات "قزوين 16" المدرعة، وبحث مستويات الجاهزية العملياتية والقدرة القتالية والمعدات والقدرات الدفاعية للوحدات، أشار العميد جهانشاهي إلى جاهزية وحدات القوات البرية للجيش على الحدود، قائلًا: "إن القوات البرية للجيش لها حضور فعال على حدود البلاد، وتقوم بحماية حدود وثغور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجاهزية كاملة".

وقال عن أداء وحدات القوات البرية في الظروف الحربية: "خلال الحروب الأخيرة، قامت قواتنا بالتقدم لمسافات طويلة تحت نيران العدو، واستقرت تجهيزاتها في المواقع المحددة. جرى هذا الانتقال الواسع للقوات والمعدات والذخائر في وقت كان العدو يرصد فيه تحركاتنا باستخدام الطائرات المسيّرة وطائرات التجسس وأدوات الرصد الأخرى. في الواقع، قام مقاتلو القوات البرية، على الرغم من الظروف القاسية وبمعنويات عالية، بتنفيذ مهامهم وحماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما رأى قائد القوات البرية للجيش أن: "حضور القوات في المواقع الدفاعية مصدر طمأنينة للشعب الإيراني وعامل إحباط للأعداء"، قائلًا: "إن هذا الحضور القوي يظهر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية متواجدة دائمًا بكل اقتدار وروح جهادية للدفاع عن أرض البلاد واستقلالها".

وأكد العميد جهانشاهي ضرورة الحفاظ على الجاهزية في مواجهة التهديدات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه: "كما قال القائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض)، فإن وجود تهديد بنسبة واحد بالمئة للقوات المسلحة يعادل تهديدًا كاملًا بنسبة مائة بالمئة؛ لذا فإننا لدينا الجاهزية الكاملة لمواجهة التهديدات كافة في الظروف جميعها".

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
Div - LD أحدث غنائم الحرس الثوري في مضيق هرمز
Div - LD أحدث غنائم الحرس الثوري في مضيق هرمز
إيران منذ 15 دقيقة
حرس الثورة: الحرب نقلت للمرة الأولى الأضرار الاستراتيجية مباشرةً إلى الولايات المتحدة
حرس الثورة: الحرب نقلت للمرة الأولى الأضرار الاستراتيجية مباشرةً إلى الولايات المتحدة
إيران منذ 58 دقيقة
الخارجية الإيرانية تدين استهداف ناقلات نفط وتلوّح بالرد على أي تجاوز أميركي
الخارجية الإيرانية تدين استهداف ناقلات نفط وتلوّح بالرد على أي تجاوز أميركي
إيران منذ ساعة
قائد القوات البرية للجيش الإيراني: نحن في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد
قائد القوات البرية للجيش الإيراني: نحن في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
قائد القوات البرية للجيش الإيراني: نحن في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد
قائد القوات البرية للجيش الإيراني: نحن في جاهزية تامة لمواجهة أي تهديد
إيران منذ 3 ساعات
الهذيان الأمريكي غير مأمون العواقب
الهذيان الأمريكي غير مأمون العواقب
نقاط على الحروف منذ 4 ساعات
فيديو | مشاهد من تجهيز وإطلاق صواريخ  الحرس الثوري لاستهداف المدمّرات الأميركية
فيديو | مشاهد من تجهيز وإطلاق صواريخ  الحرس الثوري لاستهداف المدمّرات الأميركية
إيران منذ 6 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة