أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي ضرورة الحفاظ على الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية، قائلًا: "لدينا استعداد تام لمواجهة التهديدات كافة في أي ظرف كان".

خلال زيارته لتفقد الجاهزية والقدرة القتالية في وحدات "قزوين 16" المدرعة، وبحث مستويات الجاهزية العملياتية والقدرة القتالية والمعدات والقدرات الدفاعية للوحدات، أشار العميد جهانشاهي إلى جاهزية وحدات القوات البرية للجيش على الحدود، قائلًا: "إن القوات البرية للجيش لها حضور فعال على حدود البلاد، وتقوم بحماية حدود وثغور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجاهزية كاملة".

وقال عن أداء وحدات القوات البرية في الظروف الحربية: "خلال الحروب الأخيرة، قامت قواتنا بالتقدم لمسافات طويلة تحت نيران العدو، واستقرت تجهيزاتها في المواقع المحددة. جرى هذا الانتقال الواسع للقوات والمعدات والذخائر في وقت كان العدو يرصد فيه تحركاتنا باستخدام الطائرات المسيّرة وطائرات التجسس وأدوات الرصد الأخرى. في الواقع، قام مقاتلو القوات البرية، على الرغم من الظروف القاسية وبمعنويات عالية، بتنفيذ مهامهم وحماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما رأى قائد القوات البرية للجيش أن: "حضور القوات في المواقع الدفاعية مصدر طمأنينة للشعب الإيراني وعامل إحباط للأعداء"، قائلًا: "إن هذا الحضور القوي يظهر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية متواجدة دائمًا بكل اقتدار وروح جهادية للدفاع عن أرض البلاد واستقلالها".

وأكد العميد جهانشاهي ضرورة الحفاظ على الجاهزية في مواجهة التهديدات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه: "كما قال القائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض)، فإن وجود تهديد بنسبة واحد بالمئة للقوات المسلحة يعادل تهديدًا كاملًا بنسبة مائة بالمئة؛ لذا فإننا لدينا الجاهزية الكاملة لمواجهة التهديدات كافة في الظروف جميعها".

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