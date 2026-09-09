أدانت وزارة خارجية الإيرانية بشدة الهجوم العدواني للجيش الأميركي على عدد من ناقلات النفط الإيرانية مساء الثلاثاء، معتبرةً أن التعرّض العسكري الأميركي للسفن التجارية الإيرانية في الخليج الفارسي وبحر عُمان يشكّل استمرارًا للعدوان العسكري والحصار البحري والحرب الاقتصادية التي يشنّها النظام الأميركي ضد إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات تُعدّ "انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعترف بها في القانون الدولي"، محذرةً من أنها لا تؤدي فقط إلى تصعيد مخاطر التوتر في المنطقة، بل تمثّل أيضًا "تهديدًا واضحًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي".

وفي السياق، أوضحت أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وردًّا على الإجراءات الأميركية ضد ناقلات النفط الإيرانية واستنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع المشروع، استهدفت القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في الأردن، التي لا تزال داعمة للاعتداءات العسكرية الأميركية ضد إيران، كما وجّهت ضربات دفاعية إلى عدد من السفن الأميركية المعتدية.

وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمها الراسخ على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية في مواجهة الإجراءات العدوانية الأميركية، مشددةً على أن قواتها المسلحة "لن تتردد في ممارسة حقها المشروع في الدفاع"، وسترد بشكل حاسم على كل تجاوز يقوم به النظام المعادي.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها ستتحمل مسؤوليتها تجاه مجلس الأمن ومدير عام منظمة الأمم المتحدة، وستقوم فورًا بإبلاغهما، إلى جانب إبلاغ المجتمع الدولي، بخطورة الإجراءات العدوانية الأميركية ضد إيران.

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