قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي إن الحرب المفروضة مع أكبر القوى الظاهرية في العالم انتهت في بعض مراحلها، إلا أن طبيعة الحرب لا تزال مستمرة.

وأضاف أن "هذه الحرب نقلت، للمرة الأولى، الأضرار الاستراتيجية مباشرةً إلى الولايات المتحدة نفسها، وأثرت في المعادلات الأمنية والاقتصادية لهذا البلد".

وأشار إلى أنه "إذا كان العدو يريد إنهاء هذا الوضع، فعليه، بالتزامن مع الوقف الكامل للحرب، أن يتوقف عن التهديد مجددًا، وأن ينسحب جيش النظام الصهيوني من لبنان، وأن ينتهي حصار اليمن، وأن يتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة، وأن يتوقف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية للبلاد".

وختم بالقول: "لقد وصلنا إلى مرحلة أنه إذا استهدف العدو هدفين أو ثلاثة من أهدافنا، فإننا نرد بقوة على 20 هدفًا".

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