أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن عددًا من الشخصيات والأصدقاء يدلون، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بتصريحات ومعلومات ومعطيات يتصل بعضها بقضايا وأحداث لها صلة بحزب الله أو المقاومة الإسلامية، مشيرةً إلى أن الرأي العام يتعاطى، في أحيان كثيرة، مع تلك التصريحات والمعلومات كما لو أنها صادرة عن مصادر رسمية للحزب أو للمقاومة.

وأكدت أن من حق أي شخصية أن يدلي، باسمه، بأي معلومة عبر أي وسيلة أو منصة إعلامية، على أن يتحمل مسؤوليتها، داعيةً الرأي العام إلى الحذر من اعتبار هذه المعلومات رسمية.

وأوضحت أن حزب الله يصدر مواقفه من مختلف الأحداث والتطورات عبر خطابات سماحة الأمين العام، والبيانات الرسمية الصادرة عن حزب الله والمقاومة الإسلامية والعلاقات الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة، مؤكدةً أن "كل ما عدا ذلك إنما يعبّر عن رأي أصحابه".

وختمت العلاقات الإعلامية بيانها بتوجيه الشكر إلى الجميع على تفهمهم وتعاونهم في هذا المجال، "منعًا لأي تأويل أو التباس، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة".

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