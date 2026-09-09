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اليمن: محاولة السعودية التنصل من جرائمها وعدوانها لن يعفيها من العواقب
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عربي ودولي

اليمن: محاولة السعودية التنصل من جرائمها وعدوانها لن يعفيها من العواقب

2026-09-09 15:51
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن استهداف السعودية السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، يوم الإثنين 7 أيلول/سبتمبر 2026، أسفر عن سقوط عدد كبير من نزلاء السجن، إلى جانب عدد من الزوار، بينهم أطفال ونساء.

وأوضح العميد سريع في بيان اليوم الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2026، أن الطائرة الحربية التي نفذت الجريمة من طراز F-15SA، مشيرًا إلى أنها أقلعت عند الساعة 16:30 من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ونفذت غارتين جويتين استهدفتا السجن، قبل أن تعود إلى القاعدة ذاتها عند الساعة 16:45.

وختم قائلًا إن "محاولات تنصل العدو السعودي من جرائمه وعدوانه على بلدنا لن تعفيه من عواقب وتبعات هذا العدوان والإجرام، مهما حاول التغطية على ذلك".

وفي بيان آخر أعلن العميد الركن يحيى سريع أن "الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شنّ خلال الــ12 ساعة الماضية 48 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء وذلك بمقاتلات حربية طراز F15-Sa أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. فيما أقلعت طائرة حربية نوع تايفون من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. 

وأكد العميد سريع أن "هذه الغارات والعدوان المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته..
وعلى الباغي تدور الدوائر".
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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