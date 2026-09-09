‏توعد مستشار القائد العام ورئيس مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان شريف، العدو الأميركي بالمفاجآت في حال واصل عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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‏وفي كلمة له خلال الاجتماع التخصصي لمجلس الدراسات الإستراتيجية في المركز اليوم الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2026، نوّه العميد شريف بعملية استيلاء القوات المسلحة الإيرانية على غواصة مسيرة تابعة للعدو الأميركي في مضيق هرمز، واصفًا هذه العملية بـ"الحدث التاريخي".

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‏وقال: "إذا أصر العدو على خطئه في الحسابات وواصل عدوانه، فعليه أن يستعد لمشاهدة مفاجآت إيرانية أخرى مشرفة وفريدة من نوعها ستعيد مرة أخرى رسم المعادلات الإستراتيجية للمنطقة لمصلحة جبهة الحق".

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‏أضاف العميد شريف: "إن هذا الحدث يمثل نموذجًا ملموسًا لابتكار إيران وقدرتها النشطة والتكنولوجية على الردع"، مشيرًا إلى دور الشهيد اللواء علي رضا تنكسيري في المبادرة إلى إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، واصفًا هذه الخطوة بأنها نقطة تحول في إدخال مضيق هرمز ضمن معادلات القوة الإقليمية.

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‏ورأى أن مضيق هرمز أصبح "سلاحًا إستراتيجيًا وردعيًّا في حوزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يغير المعادلات الميدانية فحسب، بل تحول أيضًا إلى نموذج ملهم لجبهة المقاومة وإنذار مدوٍّ للأعداء".

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‏وأكد العميد شريف أن "المنطقة بأكملها تخضع لرصد وإشراف استخباراتي دقيق وشامل من جانب القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفاً: إن التحالف الشيطاني للأعداء، ولا سيما الجيش الأميركي المعتدي والكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وإن كان يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني من خلال إشعال الحروب وارتكاب الأعمال العدوانية، فإنه يجب أن يدرك أنه في مواجهة إيمان المقاتلين المسلمين وتدبيرهم وشجاعتهم، لا مفر له سوى الاستسلام لحقائق الميدان".

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