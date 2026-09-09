‏عززت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2026، وتجاوز خام "برنت" حاجز 101 دولار للبرميل لأول مرة منذ 24 تموز/يوليو الماضي.

‏

‏وبحسب تقرير لوكالة رويترز، قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بنسبة 3.02% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، لتصل إلى 100.88 دولار للبرميل، وقبل ذلك بوقت قصير كانت قد تجاوزت 101 دولار.

‏

‏وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 3.09%، لتصل إلى 95.9 دولار للبرميل.

‏

‏وأدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط، ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026، صعد خام برنت" إلى ما يصل إلى 126.41 دولار للبرميل، في ذروة بلغها يوم 30 أبريل الماضي.

‏

‏وزادت أسعار خام ⁠برنت بمقدار الربع منذ مطلع الشهر الماضي، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ستة أشهر.

‏

‏وأدّت هجمات يمنية هذا الأسبوع على منشآت طاقة سعودية إلى اشتعال حرائق في منشآت نفطية، مما ينذر بتوسع كبير في نطاق الصراع.

‏

‏وأشارت رويترز إلى أن الهجمات قد تهدد شحنات النفط الخام عبر البحر الأحمر الذي كان يمثل طريقًا بديلًا مهمًا لمضيق هرمز الحيوي، حيث تقلصت تدفقات الخام بشدة منذ ‌اندلاع ⁠الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي.

‏

‏ورفع عدد متزايد من البنوك، بما في ذلك جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وإتش.إس.بي.سي، التوقعات المتعلقة بأسعار النفط الخام خلال الأيام القليلة الماضية.

‏

‏وقال كلاوديو جاليمبيرتي، كبير الاقتصاديين لدى ريستاد إنرجي إن نحو ثمانية إلى تسعة ⁠ملايين برميل يوميًا مرت عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الذي سبق استئناف القتال في 30 آب/أغسطس، وهو ما يعادل مثلَي حجم التدفقات المسجلة في الأسبوع السابق. إلا أن ⁠الكميات التي تعبر المضيق انخفضت لاحقًا إلى أقل من مليوني برميل يوميًا.

‏

‏وزاد منتجو النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمن فيهم الولايات المتحدة ⁠وكندا وجيانا، حجم إنتاجهم، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع إمدادات النفط العالمية هذا العام بمقدار 4.3 ملايين برميل يوميًا، أو بنحو أربعة بالمئة.

الكلمات المفتاحية