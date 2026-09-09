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عين على العدو

كاتس يوجه رسالة
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عين على العدو

كاتس يوجه رسالة "تهديد غير مسبوق" للشرع من جبل الشيخ المطل على قصر الرئاسة السورية

2026-09-09 20:03
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‏وجّه وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2026، رسالة "تهديد غير مسبوق" للرئيس السوري أحمد الشرع في أثناء وجوده على قمة جبل الشيخ برفقة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

‏وقال كاتس في مقطع فيديو مصور: "أنا موجود هنا مرة أخرى في موقع جبل الشيخ، وهذه المرة برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

‏وأضاف: "نحن نحمي من هنا مستوطنات هضبة الجولان والجليل، ونراقب عن كثب معقل حزب الله في البقاع اللبناني" بحسب زعمه.

‏وتابع: "نحن هنا لنوجه رسالة قوية وواضحة جدًا إلى الرئيس السوري، الجالس على بُعد 35 كيلومتراً من هنا، في قصره بدمشق: نحن موجودون هنا في جبل الشيخ، ونحن موجودون في "المنطقة الأمنية"".

‏وأضاف كاتس مخاطبًا الشرع: "لن نتحرك من هنا"، زاعمًا أن الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي السورية هو "من أجل الحماية من تهديدات أي جهة جهادية من هذا الجانب من الحدود، وكذلك من داخل التشكيلات الموجودة في سورية نفسها".

‏وأضاف: "لقد دمرنا البنية التحتية للعدو في غزة ولبنان، وهنا أيضًا تعمل قوات الجيش "الإسرائيلي" كل ليلة لإحباط المزيد من البنى التحتية التابعة للقوات الجهادية، من أجل حماية بلدات الجولان، وبلدات الجليل، و"إسرائيل" وضربنا إيران مرتين وسنضربها للمرة الثالثة أيضًا، من أجل مواصلة إحباط التهديدات" (على حد زعمه).

‏وقال كاتس: "وهكذا سنواصل العمل في مواجهة جميع التهديدات، سواء تهديد المحور الشيعي بقيادة إيران، أو المحور الإخواني الذي يقوده الإخوان المسلمون هنا وفي المنطقة. وسنضمن أمن جميع سكان "إسرائيل"".
 

الكلمات المفتاحية
سوريا الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أحمد الشرع
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