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إيران

مخبر: الغواصة الأميركية فرصة لإحداث قفزة في تطوير منظومات إيرانية 
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إيران

مخبر: الغواصة الأميركية فرصة لإحداث قفزة في تطوير منظومات إيرانية 

2026-09-09 22:15
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أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر أن الغواصة المسيّرة الأميركية التي غنمتها القوات البحرية الإيرانية يمكن أن تتحول إلى فرصة لإحداث قفزة جديدة في تطوير منظومات مجهزة بقدرات توجيه ذاتي.

وكتب مخبر في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء 09 أيلول/سبتمبر 2026: "قبل نحو عقد استولت إيران على طائرة RQ-170 وتحولت إلى قوة رئيسية في مجال المُسيّرات".

وأضاف مخبر: "يمكن أن تتحول الغواصة المسيّرة الأميركية الآن إلى فرصة لإحداث قفزة جديدة في تطوير منظومات مجهزة بقدرات توجيه ذاتي". 

وختم مخبر منشوره يقول: "ليت ترامب، قبل إقالة الجنرالات ذوي الخبرة في البنتاغون، كان قد سألهم: من الطرف الذي يواجهه؟".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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