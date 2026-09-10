إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:19 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي: سنستخدم المسارات القانونية لمتابعة مسؤولية أميركا واستيفاء حقوقنا
10:18 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي: العقوبات الأميركية الجديدة عقاب جماعي وجريمة ضد الإنسانية
10:18 |مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي: العقوبات الأميركية انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي
09:06 |إيران| العميد حسن حسن زاده: ترامب ونتنياهو كانا يدّعيان تدمير قواتنا المسلحة لكنها اليوم أكثر اقتدارًا من أي وقت مضى
09:05 |إيران| قائد حرس الثورة بمحافظة طهران العميد حسن حسن زاده: مستعدون لعمليات هجومية خاطفة من أي نقطة من البلاد وتدمير العدو
09:05 |إيران| العميد حسن حسن زاده: قدرة النقل السريع والعمليات الخاصة والاستثنائية قد تحققت خلال السنوات الأخيرة عبر التدريبات المتكررة
08:09 |مدير شركة التكرير في ايلام مسعود مرشدي: زيادة انتاج الغاز في المصفى بنسبة 7.5 % ليصل الى مليار و 665 مليون متر مكعب
08:02 |السفير الإيراني في الأمم المتحدة غلام حسين درزي: العقوبات الأمريكية المفروضة على 27 شركة طيران إيرانية مثال للإرهاب الاقتصادي
06:23 |الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض مع الحقائق وتفتقر إلى الأسس القانونية
06:00 |شبكة "سي.بي.إس" الأميركية: طائرة من طراز "إيه-10 ثاندربولت" أصيبت وفقدت أحد أجنحتها كما تضررت 8 طائرات إف-15
05:59 |شبكة "سي.بي.إس" الأميركية: تعرض طائرات عسكرية أميركية لأضرار من جراء الضربات الإيرانية على قاعدة جوية بالأردن