نشر مجلس تحرير صحيفة واشنطن بوست تقريرًا أشار إلى كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن أسعار النفط ستنخفض بشكل سريع بعد الانتخابات النصفية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وقبل ساعات من كلام ترامب، ارتفع سعر النفط إلى أكثر من مئة دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ تموز يوليو الماضي. كذلك اشارت إلى وصول معدل سعر الوقود إلى مستوى قياسي حيث بلغ 4.14 دولار مقابل الغالون.

هذا ولفتت الصحيفة إلى ما قاله ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الأسعار ستنخفض بشكل حاد "عندما ننتصر بالحرب مع إيران"، لكنها نبهت إلى ان ترامب لم يقدم شرحاً مقنعاً حول كيفية تحقيق هذا النصر.

كما اشارت الصحيفة إلى أن نسبة التضخم لا تزال أعلى بكثير من نسبة 2٪ التي كان حددها الاحتياطي الفدرالي. وقالت إن سعر الوقود كان من ضمن الأوراق القليلة التي كان بإمكان ترامب أن يستشهد بها في عام 2025 الماضي للإشارة إلى انخفاض الأسعار. غير أنها أضافت أن "حربه الاختيارية" مع إيران سحبت منه هذه الورقة والتي قوضت وضعية الحزب الجمهوري لدى الناخبين فيما يخص الوضع الاقتصادي والتضخم.

كذلك اشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار النفط على ضوء الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، لافتة إلى الوعود التي قدمتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن أن المؤتمر الوطني للحزب سيركز على مسائل مثل تكلفة المعيشة والأمن والسلامة. غير أنها تساءلت عما إذا كانت هذه الأجندة ستقدم إجابات لنسبة 73 % من الأميركيين الذين وبحسب الاستطلاعات يعتبرون أن ترامب لا يهتم بالشكل المطلوب بالمشاكل الأكبر للبلاد. كما ذكرت في نفس السياق نسبة 65 % يرون أن الوضع الاقتصادي تدهور منذ أن تسلم ترامب الحكم، ونسبة 56% يعبرون عن خوفهم الشديد من موضوع سعر الوقود.



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