كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي العدوان على غزة.. اشتباكات في جباليا وخروقات في القطاع 

إيران

الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض والحقائق
🎧 إستمع للمقال
إيران

الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض والحقائق

2026-09-10 09:47
81

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، رفضها وإدانتها الشديدة للاتهامات والادعاءات جميعها التي وردت بحق إيران، في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب التابع لجامعة الدول العربية، مؤكدة أنها تتعارض والحقائق وتفتقر إلى الأسس القانونية.

إلى ذلك؛ تابعت، في بيان اليوم الخميس (10 أيلول/سبتمبر 2026): "ترفض وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتدين جميع الادعاءات غير الصحيحة والاتهامات التي لا أساس لها والموجهة ضد إيران، في البيان الختامي للدورة السادسة والستين بعد المئة لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية".

أضافت: "في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني، بوصفه المصدر الرئيس للشر وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، ارتكاب أعمال العدوان العسكري والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، فإن إصرار بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ـ بدلًا من التركيز على دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال والسياسات التوسعية للكيان الصهيوني ـ ليس له أي مسوغ".

كما شدد البيان على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى سياستها المبدئية القائمة على حسن الجوار، تؤكد أهمية تعزيز التقارب والتعاون بين دول المنطقة، وتجنب اتخاذ مواقف من شأنها إثارة التفرقة.

تابع البيان: "كما تجدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيد سيادتها الكاملة وغير القابلة للنقاش على جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من أراضيها، وتدين أي ادعاءات إقليمية تتعلق بهذه الجزر، مؤكدة أن سيادة إيران عليها تستند إلى المعطيات التاريخية والممارسة المستمرة للسلطة السيادية والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي. كما أن تكرار الادعاءات غير المستندة إلى أساس في البيانات السياسية لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".

وأكدت الخارجية الإيرانية رفضها القاطع للادعاءات المتعلقة بتدخل إيران في الشؤون اليمنية. لافتة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائمًا ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعمت الحوار اليمني – اليمني استنادًا إلى خريطة الطريق المتفق عليها. كذلك أكدت، في الوقت ذاته، التزام إيران الدائم بأمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن انعدام الأمن في الممرات البحرية بالمنطقة هو نتيجة مباشرة للاعتداءات العسكرية الأميركية – الصهيونية. كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التزامها بالقانون الدولي، اتخذت التدابير الدفاعية اللازمة لصون أمنها ومصالحها الوطنية.

وشددت على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى: "أن أمن منطقة الخليج الفارسي وبحر عُمان يجب أن يقوم على أساس التعاون بين الدول الساحلية ومن دون تدخل القوى الخارجية، تعلن في هذا الإطار استعدادها للحوار والتعاون مع دول المنطقة من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق الأمن المستدام والتنمية الاقتصادية لدول غرب آسيا جميعها".

الكلمات المفتاحية
سوريا لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الصهيوني على غزة جامعة الدول العربية
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض والحقائق
الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض والحقائق
إيران منذ 52 دقيقة
الصحف الإيرانية: إيران وأميركا حرب إرادات ومعادلات 
الصحف الإيرانية: إيران وأميركا حرب إرادات ومعادلات 
إيران منذ 55 دقيقة
بقائي: قرار إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لا مبرر له 
بقائي: قرار إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لا مبرر له 
إيران منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
عزّ الدين: السلطة اللبنانية شريكة بالدماء التي تسفك على أرض الجنوب
عزّ الدين: السلطة اللبنانية شريكة بالدماء التي تسفك على أرض الجنوب
لبنان منذ 16 دقيقة
العدوان على غزة.. اشتباكات في جباليا وخروقات في القطاع 
العدوان على غزة.. اشتباكات في جباليا وخروقات في القطاع 
فلسطين منذ 20 دقيقة
الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض والحقائق
الخارجية الإيرانية: الادعاءات المطروحة في بيان الجامعة العربية تتعارض والحقائق
إيران منذ 52 دقيقة
الصحف الإيرانية: إيران وأميركا حرب إرادات ومعادلات 
الصحف الإيرانية: إيران وأميركا حرب إرادات ومعادلات 
إيران منذ 55 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة