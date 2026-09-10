تواصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة لليوم الـ337 على التوالي، بسلسلة اعتداءات وعمليات إطلاق نار وقصف وهدم طالت مناطق متفرقة من القطاع.

وفقًا للتقارير الواردة من قطاع غزة؛ أسفرت الخروقات "الإسرائيلية"، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين فيما تواصلت عمليات القصف وهدم المنازل. واستشهد الأسير الفلسطيني المحرر فرج حامد من مدينة رام الله في الضفة الغربية، إثر غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. كما نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد حامد؛ مشيرة إلى أنه كان من الأسرى الذين أُبعدوا من الضفة الغربية المحتلة، إلى قطاع غزة في إطار صفقة تبادل الأسرى في العام 2011.

في مناطق أخرى من القطاع، تواصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات هدم المنازل؛ حيث أفادت مصادر محلية بتدمير ستة مباني سكنية خلال الوقت نفسه.

كما شهد مخيم جباليا شمالي القطاع، ليلًا، اشتباكات بعد محاولة قوة مدعومة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" التقدم باتجاه ساحة الخلفاء الراشدين. وقالت المصادر الفلسطينية إن اشتباكات اندلعت في المنطقة قبل أن تتدخل القوات "الإسرائيلية" بإطلاق النار وقنابل الإنارة لتأمين انسحاب القوة المعادية. وأفادت المصادر كذلك بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال الاشتباكات.

في البحر، أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية سبعة شهداء و25 مصابًا، وأشارت إلى أن بعض الإصابات والوفيات تعود إلى أحداث وقعت خلال أوقات سابقة.

وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية؛ ارتفعت حصيلة الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية"، منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلى 1,358 شهيدًا، و4,541 مصابًا، فيما بلغ عدد الجثامين التي تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشالها من تحت المباني المدمرة 831 جثمانًا.

هذا؛ واستنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,669 شهيدًا فيما بلغ عدد المصابين 174,652 مصابًا.

الكلمات المفتاحية