كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الخارجية اليمنية: القوات المسلحة جاهزة للرد على التصعد السعودي

عين على العدو

تأهب لقوات الاحتلال خشية تصعيد في الضفة
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تأهب لقوات الاحتلال خشية تصعيد في الضفة

2026-09-10 10:32
113

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية في كيان العدو رفعت مستوى الاستعداد في الضفة الغربية عشية أعياد ما يسمّى "تشري" اليهودية، مع تعزيز قوات العدو في الميدان، وتكثيف النشاط الاستخباري والإحباطي، والتدرّب على سيناريوهات التصعيد في المستوطنات والقطاعات المختلفة. 

وتنتشر حاليًا 22 كتيبة في الضفة الغربية، ومن المحتمل أن تُضاف إليها كتائب أخرى لاحقًا، على ما تفيد الصحيفة. 

"اسرائيل هيوم" أشارت الى أن التركيز ينصب في المرحلة الحالية على محاولة الوصول إلى التهديدات وإحباطها قبل فترة الأعياد. وخلال الأعياد، يُتوقع أن تنتقل حالة الاستعداد من المرحلة التمهيدية أيضًا إلى انتشار معزّز في الميدان. وستُعزّز القوات في بؤر الاحتكاك في أنحاء الضفة الغربية، وفقًا لتقييمات الوضع، من خلال نشاط مشترك للجيش "الإسرائيلي" والشاباك و"حرس الحدود" وإقليم الضفة الغربية.

ويقدّر مسؤولون أمنيون صهاينة، طبقًا للصحيفة، أن "هناك دافعًا كبيرًا جدًا في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات، وفي المقابل إحباط كبير لأنهم يفشلون مؤخرًا — رغم وجود عدد من الخلايا المنظمة".

الاستعداد لا يقتصر على احتمال وقوع عمليات موضعية، إذ يقول "حرس الحدود" التابع للعدو: "نحن نستعد أيضًا لاحتمال التصعيد. في الفترة الأخيرة، تُجرى مناورات واستعدادات في البلدات والقطاعات المختلفة، تشمل سيناريوهات طوارئ، واستدعاء القوات، والاستجابة للأحداث غير الاعتيادية". 

تصعيد في موسم قطف الزيتون

كذلك يستعدّ جيش الاحتلال في الوقت نفسه لتحدٍّ إضافي يُتوقع أن يتفاقم مع اقتراب نهاية فترة الأعياد: بدء موسم قطف الزيتون الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
إطلالة على خريطة القوائم الانتخابية في استطلاعات الرأي داخل كيان العدو
إطلالة على خريطة القوائم الانتخابية في استطلاعات الرأي داخل كيان العدو
عين على العدو منذ ساعة
بريطانيا تدرس فرض عقوبات على بنوك تابعة للعدو
بريطانيا تدرس فرض عقوبات على بنوك تابعة للعدو
عين على العدو منذ ساعتين
جيش الاحتلال يبدأ خطة للتعويض
جيش الاحتلال يبدأ خطة للتعويض "عمّن تسرّبوا" من الخدمة
عين على العدو منذ 3 ساعات
دبلوماسي صهيوني: العالم لم يعد مستعدًا لانتظارنا
دبلوماسي صهيوني: العالم لم يعد مستعدًا لانتظارنا
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وثيقة دولية تثبت استخدام
وثيقة دولية تثبت استخدام "إسرائيل" للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان
عربي ودولي منذ ساعة
جيش الاحتلال يبدأ خطة للتعويض
جيش الاحتلال يبدأ خطة للتعويض "عمّن تسرّبوا" من الخدمة
عين على العدو منذ 3 ساعات
تأهب لقوات الاحتلال خشية تصعيد في الضفة
تأهب لقوات الاحتلال خشية تصعيد في الضفة
عين على العدو منذ 4 ساعات
العدو الصهيوني مستمر بعدوانه جنوبًا.. غارات حربية وقصف مدفعي وتفجيرات 
العدو الصهيوني مستمر بعدوانه جنوبًا.. غارات حربية وقصف مدفعي وتفجيرات 
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة