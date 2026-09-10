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إيران

عارف: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد إيران رمز لازدواجية المعايير العالمية
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إيران

عارف: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد إيران رمز لازدواجية المعايير العالمية

2026-09-10 11:15
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ندد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد رضا عارف، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القاضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الولي، واصفًا هذا القرار بأنه "رمز لازدواجية المعايير العالمية".

وكتب عارف في منشور له عبر حسابه على منصة "أكس" تعليقًا على إقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قال فيه: "إن موافقة مجلس المحافظين على قرار ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، الذي اقترحه مالكو القنبلة الذرية، ومرتكبو مجزرة هيروشيما، ومنتهكو الاتفاق النووي، هو رمز لازدواجية المعايير العالمية".

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "من يهددون بنيتنا التحتية وحضارتنا لا يملكون أهلية إصدار الحكم. الشعب الإيراني متمسك بحقوقه القانونية واستراتيجيته في مجال الطاقة النووية السلمية".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الامن محمد رضا عارف
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