واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، مع استقرار سعر برميل خام "برنت" الأميركي فوق عتبة 100 دولار، غداة استهداف إيران سفنًا كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ردًا على استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط تابعة لها.

وسجل خام "برنت" بحر الشمال، الذي تجاوز الأربعاء عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ تموز/يوليو الماضي، ارتفاعًا إضافيا بنحو 0.5% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، ليتخطى مستوى 101.60 دولار.

وفي هذا السياق، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة حشد معسكره خلال مؤتمر جمهوري استثنائي في دالاس بولاية تكساس. وقال خلال المؤتمر: "مباشرة بعد الانتخابات، ستهبط أسعار النفط"، حسب زعمه.

ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم، دورًا حاسمًا في انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ويأتي الارتفاع الجديد في أسعار النفط مع تعثر المحادثات لإنهاء الحرب التي بدأت بضربات أميركية "إسرائيلية" على إيران في 20 شباط/فبراير الماضي.

مخزونات النفط العالمية تتراجع 400 مليون برميل

إلى ذلك؛ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط العالمية تراجعت بنحو 400 مليون برميل خلال عام 2026، متوقعة استمرار انخفاضها حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت الإدارة أن تراجع المخزونات العالمية يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مشيرة إلى أن الأسعار من المرجح أن تظل خلال الأشهر المقبلة قريبة من متوسطها الشهري المسجل في آب/أغسطس.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام "برنت" نحو 90 دولارًا للبرميل حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات وتراجع المخزونات.

وفي المقابل، رجحت الإدارة أن تتجه الأسعار إلى الانخفاض خلال عام 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وبدء تعافي المخزونات، متوقعة أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت نحو 74 دولارًا للبرميل العام المقبل.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية في وقت سابق، أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة واصل تراجعه ليبلغ 285.4 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 4 أيلول/سبتمبر.

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