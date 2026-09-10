الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب.. 24 تفجيرًا في بلدة المنصوري

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، اعتداءاتها على قرى الجنوب اللبناني، بالغارات الجوية والقصف المدفعي وتفجير المباني السكنية والبنى التحتية والمنشآت المدنية.

ونفّذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ فجر اليوم سلسلة تفجيرات واسعة وتدميرًا ممنهجًا في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، تركزت بشكل خاص على بلدة المنصوري، في قضاء صور، بلغت حتى لحظة إعداد هذا التقرير 24 تفجيرًا متتاليًا، إضافة إلى تفجيرات ماثلة في بلدتي بني حيان وميس الجبل ووادي السلوقي في قضاء مرجعيون.

ونفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت وادي السلوقي.

كذلك عمدت قوات الاحتلال الصهيوني إلى إلقاء قنابل حارقة على بلدة كفر شوبا، في محاولة لإشعال النار في المزروعات.

وألقت محلقة من نوع "كواد كابتر" قنابل حارقة على أطراف بلدة حبوش في قضاء النبطية، أدت إلى اشتعال النار في المكان.

وبالتزامن، رُصدت دبابة "ميركافا" لقوات الاحتلال تتمركز في تلة برعشيت بقضاء بنت جبيل.

وقصفت مدفعية قوات الاحتلال صباح اليوم بلدات: النبطية الفوقا، زوطر الشرقية، في قضاء النبطية، وبلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، ووادي زبقين في قضاء صور، وبلدة كفر شوبا، ومرتفعات حلتا وشبعا في قضاء حاصبيا، حيث أفيد عن اندلاع النيران في وادي الجوز.

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