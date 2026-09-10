في استطلاعات الرأي التي أُجريت ضمن النشرات الإخبارية المختلفة في كيان العدو، يمكن ملاحظة أنماط متكررة، لكن أيضًا فروق جوهرية لا يُستهان بها. ففي حين يبدو غدي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت في الصدارة بصورة ثابتة، يتأرجح لاعبون مركزيون آخرون ويتبادلون المقاعد فيما بينهم، وفق ما ذكر موقع "والا".

وبحسب استطلاع القناة 12، يتبيّن أن آيزنكوت يتقدم على نتنياهو بـ4 مقاعد.

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت تبيّن أنه الحزب الأكبر، مع 25 مقعدًا في الكنيست، يليه حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو مع 21 مقعدًا، وحزب "بياحَد" برئاسة نفتالي بينيت مع 13 مقعدًا.

حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان فقد مقعدًا ويبقى مع 10 مقاعد، بينما تعزز حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على حسابه وحصل على 9 مقاعد. وظل حزب "يهدوت هتوراه" برئاسة يعقوب آشر مستقرًا مع 8 مقاعد.

القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين حصلت على 7 مقاعد، وكذلك حزب" شاس" برئاسة أرييه درعي مع 7 مقاعد، بينما وقف حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير عند 6 مقاعد. وفقد حزبا الصهيونية الدينية و"زهوت" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين مقعدًا ووقفا عند 5 مقاعد، وأحدها ينتقل إلى حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، الذي يرتفع إلى 5 مقاعد. ويأتي بعدهما حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس مع 4 مقاعد.

حزب الاحتياطيين والاقتصادي الجديد برئاسة يوعاز هندل ويارون زيليخا تحت نسبة الحسم، مع 2.9%، وكذلك حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس مع 1.4%، والجمهور الحريدي برئاسة موتي لايتنر مع 1%، و"إسرائيل أولًا" برئاسة شاران هَسكل مع 0.3%، و"نوعم لإسرائيل" برئاسة آفي ماعوز مع 0.2%.

وفي توزيع الكتل، حصلت المعارضة على 68 مقعدًا، 57 منها للأحزاب الصهيونية و11 للأحزاب العربية، بينما حصل الائتلاف على 52 مقعدًا.

استطلاع القناة 13: تعادل في خريطة الكتل

بالموازاة، أظهر استطلاع أُجري في القناة 13، تقلص الفارق بين آيزنكوت ونتنياهو ويبلغ 3 مقاعد فقط، مع 22 للأول و19 للثاني. فيما بقي حزب "بياحَد" مع 13 مقعدًا، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه في الاستطلاع السابق، وكذلك الديمقراطيون مع 10 مقاعد.

وفي حين حصل حزب "عوتسما يهوديت" في الاستطلاع السابق على 6 مقاعد فقط، فإنه حصل في الاستطلاع الحالي على 9 مقاعد. و"يهدوت هتوراه" مع العدد نفسه، 8 مقاعد، بينما تراجع "إسرائيل بيتنا" بمقعد مقارنة بالاستطلاع السابق، وحصل هو أيضًا على 8 مقاعد، وكذلك القائمة المشتركة.

حزب شاس حصل على 7 مقاعد، بةحزبا الصهيونية الدينية و"زهوت" 6 مقاعد، أي مقعد واحد أكثر من الاستطلاع السابق. وحصلت القائمة العربية الموحدة على 6 مقاعد، خلافًا للاستطلاع السابق الذي حصلت فيه على 4 فقط، ويأتي بعدها "عمخا يسرائيل"، هو أيضًا مع 4 مقاعد.

وهنا أيضًا، يبقى حزب "هندل" و"زيليخا" خارج الكنيست، ولكن بنسبة أعلى، 3.2% مقارنة بـ2.9%. وحصل كل من أزرق أبيض والجمهور الحريدي على 1.1% ويبقيان تحت نسبة الحسم.

أما فيما يتعلق بخريطة الكتل، فحصلت كتلة الائتلاف برئاسة نتنياهو على 53 مقعدًا، وهو العدد نفسه الذي حصلت عليه كتلة المعارضة برئاسة آيزنكوت. وتُعد الأحزاب العربية كتلة منفصلة تحصل على 14 مقعدًا.

استطلاع "كان": هندل وزيليخا يتجاوزان نسبة الحسم

في استطلاع مقاعد آخر أُجري في قناة "كان"، حصل حزب "يشار" على 24 مقعدًا، بينما بقي نتنياهو عند العدد نفسه في الاستطلاع الأول، 21 مقعدًا. وفقد حزب "بياحَد" مقعدًا مقارنة بالاستطلاعين السابقين ووقف عند 12، وكذلك الديمقراطيون مع 9 مقاعد.

حزب "يهدوت هتوراه" حصل على 8 مقاعد، وشاس على 7، و"إسرائيل بيتنا" على 7، وهو العدد الأدنى بين الاستطلاعات الثلاثة. ويقف كل من "عوتسما يهوديت" والقائمة المشتركة عند 7 مقاعد أيضًا، والقائمة العربية الموحدة عند 5. ويحصل حزبا الصهيونية الدينية و"زهوت" على 5 مقاعد، و"عمخا يسرائيل" أيضًا على 5، بينما يتجاوز حزب "هندل" و"زيليخا" نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد، خلافًا للاستطلاعين السابقين اللذين بقي فيهما خارج الكنيست.

وهنا أيضًا تبدو حالة من التعادل في خريطة الكتل، إذ تقف كتلة نتنياهو عند 52 مقعدًا، وكذلك كتلة آيزنكوت، بينما تبقى الأحزاب العربية في الخارج مع 12 مقعدًا، وكذلك هندل وزيليخا، اللذان لا ينتميان رسميًا إلى أي كتلة، مع 4 مقاعد.

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