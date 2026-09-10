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المشاط يصدر عفوًا رئاسيًا عن كل من ألقى سلاحه من
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المشاط يصدر عفوًا رئاسيًا عن كل من ألقى سلاحه من "المخدوعين" في الساحل الغربي

2026-09-10 13:30
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أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، اليوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، عفوًا رئاسيًا عن "جميع المخدوعين في جبهات الساحل الغربي، ممن ألقوا سلاحهم وعادوا إلى رشدهم".


ووجّه الرئيس المشاط السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي.

وتزامن قرار الرئيس المشاط بالعفو عن ملقي السلاح مع التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة اليمنية على جبهات الساحل الغربي لليمن، باتجاه باب المندب، والسيطرة الكاملة على مدينة المخا.
 
وتشهد جبهات الساحل الغربي معارك ضارية في مواجهة تحركات أدوات التحشيد التابعة للفصائل المدعومة من السعودية والموالية لها، الأمر الذي دفع القوات المسلحة اليمنية إلى استهداف تلك الأدوات في المنطقة بالطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية.

وفي سياق التطورات الميدانية، تداول ناشطون أنباءً عن انسحاب أدوات التحشيد السعودي من عدد من المناطق في الساحل الغربي، من أبرزها معسكر خالد في مفرق المخا غرب محافظة تعز.

الكلمات المفتاحية
اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن مهدي المشاط
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