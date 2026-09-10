توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات العدو "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، برفقة ثلاث آليات عسكرية، بينها ناقلتا جند، قبل أن تنسحب لاحقًا باتجاه الأراضي المحتلة في الجولان.

وقال "المرصد السوري" إن الدورية دخلت القرية وانتشرت في محيطها لفترة من الوقت، من دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو إصابات جراء التوغل، قبل أن تغادر المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

ويأتي التوغل غداة زيارة رئيس وزراء العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الحرب "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس ونائب رئيس أركان الجيش تامير ياداي، إلى قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة، في زيارة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى إلى المنطقة، وسط استمرار التوغلات "الإسرائيلية" داخل الأراضي السورية.



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