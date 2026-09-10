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​أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي أن دعوات حصر السلاح بيد الدولة يجب أن تقترن بتعزيز القدرات الدفاعية للجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبشي، مشددًا على أن دعم المؤسسة العسكرية والحشد هو السبيل الكفيل بحماية الحدود والأجواء العراقية من أي تهديدات خارجية.

​وقال الشبكي في تصريح خاص لموقع "العهد" إن "المرحلة الحالية تتطلب طرحًا متوازنًا يُوازن بين فرض سيادة القانون وتقوية المنظومة الأمنية"، معتبرًا أن "الجيش العراقي والحشد الشعبي يمثّلان الجدار الصلب في حماية أمن العراق وسيادته الوطنية".

​وأضاف أن "الحشد الشعبي كان وما يزال رأس السهم والركيزة الأساسية في الدفاع عن أبناء الشعب العراقي، وكان له الدور الحاسم في تحرير أغلب المحافظات التي دنسها الإرهاب، وفي مقدمتها محافظة نينوى"، مشيرًٍا إلى أن "الفصائل والقوات الأمنية قدمت تضحيات كبرى لمجابهة تنظيم داعش الإرهابي وإعادة الاستقرار إلى البلاد".

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