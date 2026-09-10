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عربي ودولي

‏المشاط: لا مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا تصرفات العدو السعودي
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عربي ودولي

‏المشاط: لا مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا تصرفات العدو السعودي

2026-09-10 19:26
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‏أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن "توقف الاشتباكات في مديريات الساحل الغربي بعد طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي".

‏وقال في بيان: "نجدد الالتزام بجميع الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر"، داعيًا "جميع الحريصين على أمن الملاحة البحرية إلى الضغط على العدو السعودي لإيقاف عسكرة المرتزقة في هذه المناطق".
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‏بدوره، طمأن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن؛ مهدي المشاط، "أبناء الشعب اليمني إلى جهود القوات المسلحة المقتدرة والمنضبطة في تنفيذ مهامها"، مؤكدًا أنها "ستكون دائمًا الأمينة على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم".

‏ووجه المشاط رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة بعد استكمال مهمتها بنجاح في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي، مشددًا على أنه لا جديد طرأ على أمن الملاحة جراء الأحداث الأخيرة، كون القوات المسلحة اليمنية تمتلك إشرافًا ناريًا على البحر الأحمر منذ سنوات.

‏وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أنه "لا يوجد أي مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا التصرفات الرعناء الصادرة عن العدو السعودي"، داعيًا جميع الأطراف إلى الضغط عليه للكف عن تصرفاته وإنهاء الحصار ووقف العدوان على اليمن.

الكلمات المفتاحية
اليمن مهدي المشاط
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