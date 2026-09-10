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سريع: الدفاعات الجوية تتصدى لتشكيل قتالي في تعز وتجبره على المغادرة
أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن طيران العدو السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 64 غارة جوية، توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف.
وأوضح سريع أن الغارات نفذتها طائرات من نوع "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي "الملك فهد" في الطائف و"الملك خالد" في خميس مشيط.
وأضاف سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي في محافظة تعز وإجباره على المغادرة، بعد استهدافه بعدد من صواريخ أرض - جو محلية الصنع.