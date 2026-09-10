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‏أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن طيران العدو السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 64 غارة جوية، توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف.

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‏وأوضح سريع أن الغارات نفذتها طائرات من نوع "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي "الملك فهد" في الطائف و"الملك خالد" في خميس مشيط.

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‏وأضاف سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي في محافظة تعز وإجباره على المغادرة، بعد استهدافه بعدد من صواريخ أرض - جو محلية الصنع.

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