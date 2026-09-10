‏على هامش معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين، المقام للفترة من الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري وحتى الثاني عشر منه، عقدت دار العصر للطباعة والنشر، ندوة تحت عنوان (السيد والكتاب)، للتعريف بجوانب من النتاجات والأطروحات الفكرية للقائد الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره). وقد تحدث في الندوة التي شهدت حضورًا غفيرًا من مختلف النخب السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية ورواد المعرض، كل من صهر الشهيد القائد، الشيخ الدكتور محمد جواد محمدي كلبايكاني، والدكتور محمد مهدي شريعتمدار، ورئيس اتحاد الناشرين العراقيين، الدكتور عبد الوهاب الراضي.

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‏وقد تناول المتحدثون الثلاثة، البعد الفكري والثقافي في شخصية الشهيد القائد، إذ أكد الشيخ كلبايكاني "أن القراءة كانت تمثل العمود الفقري في رؤية الإمام الشهيد لمواجهة التحديات الثقافية، وبناء الوعي المجتمعي، وأن المطالعة لم تكن بالنسبة إليه هواية أو عادة يومية فحسب، بل منهجًا دائمًا في التفكير والعمل. وأكثر من ذلك كان يشجع كثيرًا أفراد عائلته على القراءة والكتابة ومراجعة أعمالهم الفكرية والأدبية".

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‏وأشار الدكتور الراضي، إلى "أن الإمام الشهيد جمع بين الجهاد والعلم والفكر والثقافة، وكرّس حياته للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن آثاره الفكرية تمثل مصدر إلهام للأجيال والأنشطة الثقافية".

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‏أما الدكتور شريعتمدار فقد أوضح في حديثه خلال الندوة، "أن علاقة الإمام الشهيد بالكتاب بدأت منذ طفولته داخل أسرة أولت المعرفة والمطالعة أهمية كبيرة، وأنه نقل هذا الشغف إلى أبنائه ومحيطه الاجتماعي، وعمل على ترسيخ ثقافة القراءة بين الأطفال والشباب عبر دعمه للمسابقات الثقافية، ومعارض الكتب، وتشجيع المطالعة المدرسية".

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‏في ذات الوقت، شهدت الندوة إطلاق ثلاثة كتب جديدة عن الشهيد القائد، وهي "تربية الأطفال في فكر الإمام الخامنئي "، و"نابغة القرن.. الشهيد الصدر في فكر الإمام الخامنئي"، و"حكاية السيد.. ذكريات القائد الشهيد عن والده"، إضافة إلى عرض كتب أخرى في جناح دار العصر، من قبيل "بزوغ نظام عالمي جديد..السيرة الذاتية لآية الله السيد مجتبى الخامنئي"، و"رواية عن جنوب لبنان والضاحية الجنوبية"، و "نبي الرحمة" للقائد الشهيد الإمام الخامنئي (قدس سره).

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