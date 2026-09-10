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‏أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني، استهداف قطعة أميركية مسيّرة في مضيق هرمز.

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‏وفي التفاصيل، أوضحت البحرية الإيرانية أنه تم تدمير زورق أميركي مسيّر من طراز "Saildrone Explorer" عند مدخل المضيق، مشيرةً إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في مضيق هرمز عندما استهدف.

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‏كما أكّدت القوات البحرية في حرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتها، مشددةً على أن أي وجود عدائي في هذه المنطقة سيُستهدف.

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