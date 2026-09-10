كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي ‏المغرب.. انطلاق الحملة الشعبية لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني 

إيران

‏حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز
🎧 إستمع للمقال
إيران

‏حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز

2026-09-10 22:43
94


‏أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني، استهداف قطعة أميركية مسيّرة في مضيق هرمز.

‏وفي التفاصيل، أوضحت البحرية الإيرانية أنه تم تدمير زورق أميركي مسيّر من طراز "Saildrone Explorer" عند مدخل المضيق، مشيرةً إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في مضيق هرمز عندما استهدف.

‏كما أكّدت القوات البحرية في حرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتها، مشددةً على أن أي وجود عدائي في هذه المنطقة سيُستهدف.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 28 دقيقة
‏حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز
‏حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
رعد 85... عين إيران في هرمز
رعد 85... عين إيران في هرمز
إيران منذ 10 ساعات
عارف: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد إيران رمز لازدواجية المعايير العالمية
عارف: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد إيران رمز لازدواجية المعايير العالمية
إيران منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 28 دقيقة
‏حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز
‏حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
رعد 85... عين إيران في هرمز
رعد 85... عين إيران في هرمز
إيران منذ 10 ساعات
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المواجهة في مضيق هرمز
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المواجهة في مضيق هرمز
عربي ودولي منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة