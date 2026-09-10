إيران
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إيران
حرس الثورة يستهدف زورقًا أميركيًا مسيّرًا عند مدخل مضيق هرمز
أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني، استهداف قطعة أميركية مسيّرة في مضيق هرمز.
وفي التفاصيل، أوضحت البحرية الإيرانية أنه تم تدمير زورق أميركي مسيّر من طراز "Saildrone Explorer" عند مدخل المضيق، مشيرةً إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في مضيق هرمز عندما استهدف.
كما أكّدت القوات البحرية في حرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتها، مشددةً على أن أي وجود عدائي في هذه المنطقة سيُستهدف.