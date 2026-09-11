أكد قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، الأدميرال علي عظمائي أن بحرية الحرس ستستهدف أي تحرك عدائي، مشددًا على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيرانية ذكية.

وقال الأدميرال علي عظمائي في تصريح له: إن زورقًا تجسسيًا أميركيًا غير مأهول من طراز «سيل درون»، يحمل الرقم 5838، تعرض للاستهداف في مضيق هرمز".

وأضاف: "مضيق هرمز مغلق ويخضع لإشرافنا الاستخباراتي وسيطرتنا الذكية، وسيتم استهداف أي تحرك عدائي".

نواصل الحرب حتى تحقيق النصر النهائي

بدروه قال نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي نيكزاد في كلمة له خلال مراسم تكريم ذكرى آية الله سيد محمود طالقاني في مدينة طالقان: "إن الأعداء لم يعرفوا بعد القوات المسلحة والشعب الإيرانيين"، مضيفًا: "سنواصل الحرب حتى تحقيق النصر النهائي".

وأضاف نيكزاد: "إن الأعداء كانوا يتصورون أنهم سيستولون على طهران في غضون ثلاثة أيام لإنهاء الحرب بشكل سريع وبكلفة أقل، لكنهم لم يفهموا أن هذه هي إيران، والآن فإن هذه الحرب كلفت أميركا أثمانًا باهظة جدًا".

وتابع: "كان مقررًا تدمير القدرات البحرية والنووية والبرية للبلاد وكذلك قوات المقاومة، والسيطرة على النفط مع تغيير النظام، كانوا يريدون حتى تقسيم إيران وفصل كردستان لكنهم لم يفهموا أنهم غير قادرين على ذلك".

وقال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن الأعداء لم يعرفوا حتى الشعب الايراني الذي صمد من أجل بقاء إيران رغم مشاكل المعيشة وغيرها".

وختم مؤكدًا أنه "رغم العداء، فإن خارطة منطقة الشرق الاوسط لم تتغير والنفط الإيراني يُصدر ولم يتم تصفير تصديره كما أن كردستان أصبحت أكثر مقاومة.



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