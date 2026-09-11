أظهر استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية بعد تقديم القوائم استعدادًا لانتخابات "الكنيست" في الكيان الصهيوني، أن كتلة الائتلاف الحكومة تتعزز بـ3 مقاعد لتصل إلى 50، عقب تجاوز «عمخا يسرائيل» نسبة الحسم. لكن مع ذلك، يتراجع "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد إلى 19 مقعدًا فقط، وهو أدنى معطى منذ 29 مايو/أيار 2025. ولذلك ترتفع كتلة الائتلاف بثلاثة مقاعد فقط.

ووفقًا لنتائج استطلاع "معاريف"، الذي أجرته شركة "لازار للأبحاث" برئاسة مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4ALL. يتضح أيضًا أنه بعد أن تجاوز حزب «الاحتياطيين-الاقتصادي» نسبة الحسم في الاستطلاع السابق، بينما لم يتجاوزها حزب عوفر فينتر، فقد "تبادلا الأدوار" هذه المرة: «عمخا يسرائيل» تجاوز نسبة الحسم، بينما لم يتجاوزها هندل وزيليخا.

بالمقابل تحصل كتلة المعارضة من الأحزاب الصهيونية على 58 مقعدًا، بينما تحصل الأحزاب العربية على 12 مقعدًا. ويتضح أيضًا أن نسبة المترددين انخفضت بشكل كبير بعد إغلاق القوائم، من 11% إلى 7.5%.

وردًا على السؤال: لو أجريت اليوم انتخابات للكنيست، لأي حزب كنت ستصوّت؟ جاءت الإجابات على النحو التالي: «يشار!» 25 مقعدًا، الليكود 19، «بياحَد» 14، الديمقراطيون 10، إسرائيل بيتنا 9، قوة يهودية 8، يهدوت هتوراه 7، شاس 7، القائمة العربية المشتركة 7، القائمة العربية الموحدة 5، الصهيونية الدينية-الهوية 5، «عمخا يسرائيل» 4. أما «الاحتياطيين-الاقتصادي» (3%)، وأزرق أبيض (1.3%)، ونوعم لإسرائيل (0.7%)، والجمهور الحريدي (0.4%)، فلا تتجاوز نسبة الحسم.

كذلك، يحافظ غادي آيزنكوت هذا الأسبوع أيضًا على فارق من رقمين بينه وبين بنيامين نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، إذ يرى 50% أنه مناسب للمنصب، مقابل 38% الذين يرون نتنياهو مناسبًا له. كما يتقدم نفتالي بينيت على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة، بنسبة 45% مقابل 40%، على التوالي.

ويتضح من الاستطلاع أيضًا أن أغلبية مطلقة (79%) تقول إنه حتى لو لم يكن الحزب الذي ستصوّت له جزءًا من قيادة "الدولة" بعد انتخابات الكنيست، فإنها ستبقى في "إسرائيل". وفي المقابل، يفكر 9% في مغادرة البلاد في مثل هذه الحالة، بينما لا يعرف 12% إضافيون كيف سيتصرفون. وفي أوساط ناخبي أحزاب المعارضة، هناك نحو 15% يفكرون في المغادرة في مثل هذه الحالة، لكن 2% منهم فقط متأكدون من أنهم سيفعلون ذلك.



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