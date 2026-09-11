كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي «أكسيوس»: ترامب رفض طلبًا سعوديًا لشنّ ضربات أميركية ضدّ أنصار الله في اليمن

عربي ودولي

كلينتون: ترامب بطل أولمبي بالكذب.. يكذب في كل شيء ويضلل الأميركيين
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

كلينتون: ترامب بطل أولمبي بالكذب.. يكذب في كل شيء ويضلل الأميركيين

2026-09-11 09:30
93

هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "بطل أولمبي في الكذب"، وأكدت أنه يضلل الشعب الأميركي بشأن الحرب الأميركية على إيران.

وقالت كلينتون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية: "ترامب هو بطل أولمبي في الكذب.. إنه يكذب في كل شيء.. إنه يكذب لمجرد الكذب".

وأضافت: "لكن عندما يتعلق الأمر بصحة الناس، وعندما يتعلق الأمر بجنودنا، وسلاحنا الجوي، ومشاة البحرية لدينا، وبحارتنا، وجميعهم في الشرق الأوسط، عندما يكون الأمر مجرد كذب، فهذا شيء لا ينبغي للشعب الأميركي أن يتسامح معه".

تأتي تصريحات كلينتون في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات حادة بشأن الشفافية في إدارة الحرب على إيران، خاصة بعد اعتراف وزير التجارة هوارد لوتنيك، يوم الخميس الماضي، بمقتل 18 عسكريًا أميركيًّا وإصابة أكثر من 750 آخرين، بعد أن كان قد نفى في تصريحات سابقة سقوط أي قتلى أميركيين في الصراع.

كما تأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية حذروا وزير الحرب بيت هيغسيث في تقييم كتابي من أن الحرب مع إيران "لا يمكن أن تستمر" أمدًا أطول وقد تقلص جاهزية الجيش الأميركي في مناطق أخرى من العالم.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انخفاض شعبية ترامب من 40% إلى 33% منذ بدء العدوان على إيران، حيث يعارض 63% من الأميركيين استمرار الحرب، بينما يؤيده 31% فقط.

يذكر أن هيلاري كلينتون كانت قد دعمت في السابق عمليات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، لكنها انتقدت في الأشهر الأخيرة طريقة إدارة ترامب للحرب، واصفة إياها بأنها "غير مدروسة" و"تخدم أجندات سياسية ضيقة" على حساب المصالح الاستراتيجية الأميركية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
«أكسيوس»: ترامب رفض طلبًا سعوديًا لشنّ ضربات أميركية ضدّ أنصار الله في اليمن
«أكسيوس»: ترامب رفض طلبًا سعوديًا لشنّ ضربات أميركية ضدّ أنصار الله في اليمن
عربي ودولي منذ ساعة
كلينتون: ترامب بطل أولمبي بالكذب.. يكذب في كل شيء ويضلل الأميركيين
كلينتون: ترامب بطل أولمبي بالكذب.. يكذب في كل شيء ويضلل الأميركيين
عربي ودولي منذ ساعة
‏بعد قطع العلاقات: الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية
‏بعد قطع العلاقات: الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
‏فكر الشهيد القائد الخامنئي في معرض بغداد الدولي للكتاب
‏فكر الشهيد القائد الخامنئي في معرض بغداد الدولي للكتاب
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
«أكسيوس»: ترامب رفض طلبًا سعوديًا لشنّ ضربات أميركية ضدّ أنصار الله في اليمن
«أكسيوس»: ترامب رفض طلبًا سعوديًا لشنّ ضربات أميركية ضدّ أنصار الله في اليمن
عربي ودولي منذ ساعة
كلينتون: ترامب بطل أولمبي بالكذب.. يكذب في كل شيء ويضلل الأميركيين
كلينتون: ترامب بطل أولمبي بالكذب.. يكذب في كل شيء ويضلل الأميركيين
عربي ودولي منذ ساعة
بحرية حرس الثورة الإسلامية: سنستهدف أي تحرك عدائي
بحرية حرس الثورة الإسلامية: سنستهدف أي تحرك عدائي
إيران منذ ساعتين
استعدادات أميركية لحرب طويلة | إيران في حرب الناقلات: رهانا الكلفة والوقت
استعدادات أميركية لحرب طويلة | إيران في حرب الناقلات: رهانا الكلفة والوقت
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة