هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "بطل أولمبي في الكذب"، وأكدت أنه يضلل الشعب الأميركي بشأن الحرب الأميركية على إيران.

وقالت كلينتون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية: "ترامب هو بطل أولمبي في الكذب.. إنه يكذب في كل شيء.. إنه يكذب لمجرد الكذب".

وأضافت: "لكن عندما يتعلق الأمر بصحة الناس، وعندما يتعلق الأمر بجنودنا، وسلاحنا الجوي، ومشاة البحرية لدينا، وبحارتنا، وجميعهم في الشرق الأوسط، عندما يكون الأمر مجرد كذب، فهذا شيء لا ينبغي للشعب الأميركي أن يتسامح معه".

تأتي تصريحات كلينتون في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات حادة بشأن الشفافية في إدارة الحرب على إيران، خاصة بعد اعتراف وزير التجارة هوارد لوتنيك، يوم الخميس الماضي، بمقتل 18 عسكريًا أميركيًّا وإصابة أكثر من 750 آخرين، بعد أن كان قد نفى في تصريحات سابقة سقوط أي قتلى أميركيين في الصراع.

كما تأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية حذروا وزير الحرب بيت هيغسيث في تقييم كتابي من أن الحرب مع إيران "لا يمكن أن تستمر" أمدًا أطول وقد تقلص جاهزية الجيش الأميركي في مناطق أخرى من العالم.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انخفاض شعبية ترامب من 40% إلى 33% منذ بدء العدوان على إيران، حيث يعارض 63% من الأميركيين استمرار الحرب، بينما يؤيده 31% فقط.

يذكر أن هيلاري كلينتون كانت قد دعمت في السابق عمليات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، لكنها انتقدت في الأشهر الأخيرة طريقة إدارة ترامب للحرب، واصفة إياها بأنها "غير مدروسة" و"تخدم أجندات سياسية ضيقة" على حساب المصالح الاستراتيجية الأميركية.

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