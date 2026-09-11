نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولَيْن أميركيَّيْن قولهما إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين بالرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب أمس الخميس وطالبه بشنّ ضربات ضدّ حركة أنصار الله اليمنية، إلا أنّ ترامب رفض الطلب.

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم الجمعة 11 أيلول/سبتمبر 2026 أنّ المسؤولين الأميركيين قالا إنّ الإدارة لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضدّ حركة أنصار الله في الوقت الراهن.

تركيز على إيران

ووفقًا لـ«أكسيوس»، فإنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء الصراع المتفاقم في اليمن وإنها تعمل على تكثيف دعمها للمملكة لكن مع السعي في الوقت ذاته لتجنب الانخراط العسكري المباشر.

وأفاد التقرير بأنّ الأميرال براد كوبر قائد القيادة ‌المركزية الأميركية توجه إلى السعودية أمس الخميس لإجراء محادثات تنسيقية عاجلة.

وأضاف التقرير أنّ مسؤولين عسكريين ومدنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم السعوديين خلال الأسابيع الماضية بأنّ توجيهات ترامب تقضي بتركيز القوات الأميركية على إيران وتأمين مضيق هرمز مع تجنب فتح جبهة عسكرية جديدة.

الكلمات المفتاحية