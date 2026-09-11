واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 11 أيلول/سبتمبر 2026، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ337 تواليًا، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات العسكرية طاولت مناطق متفرقة من القطاع وأوقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 9 شهداء والعديد من الإصابات، وفق ما أفادت به مصادر محلية وطبية.

واغتالت قوات الاحتلال الليلة الماضية قائد لواء خان يونس في كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس محمد عبد السلام اليازوري في غارة جوية استهدفته قرب مسجد القبة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفر الاستهداف أيضًا عن استشهاد أحد مرافقيه حذيفة معمر بحسب المصادر ذاتها.

وفي وقت سابق، استشهد مؤمن جبر أبو لبدة البالغ من العمر 33 عامًا على إثر استهداف مركبة في مدينة حمد شمالي خان يونس.

كما استشهد محسن أبو هداف 36 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف "إسرائيلي" وقع صباح الخميس في شارع الطينة بمواصي القرارة شمالي خان يونس.

وفي العاصمة الأردنية عمان، استشهدت الطفلة سارة حسن موسى البالغة ست سنوات متأثرة بجراح أصيبت بها قبل نحو عام على إثر إطلاق النار عليها من طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" داخل خيمة في مدينة أصداء بخان يونس.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، هم رجل وامرأة وطفلتان على إثر قصف "إسرائيلي" منزل عائلتهم في بيت لاهيا.

كما جدد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الجمعة، إطلاق النار في المناطق الشرقية من خان يونس وشمالي مخيم البريج، فيما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى 1,359 شهيدًا، إضافة إلى 4,571 مصابًا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء الذين جرى انتشالهم 831 جثمانًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ليصل إلى 73,670 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 174,682 مصابًا.

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