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 "أكسيوس": ترامب رفض طلبًا من ابن سلمان لشن "ضربات" على اليمن

2026-09-11 11:21
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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولَين أميركيَّين قولهما إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، وحثّه خلالهما على شن ضربات ضد القوات المسلحة اليمنية.

وذكر الموقع أن ترامب رفض الطلب، فيما صرّح مسؤول أميركي بأن الإدارة الأميركية ستزوّد السعودية بمعلومات استخباراتية وبيانات لتحديد الأهداف المتعلقة بالقوات المسلحة اليمنية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن مسؤولين أميركيين قالوا إن الإدارة لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد القوات المسلحة اليمنية في الوقت الراهن.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات أن مسؤولين عسكريين ومدنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم السعوديين، خلال الأسابيع الأخيرة، بأن توجيهات ترامب تقضي بإبقاء تركيز القوات الأميركية منصبًا على إيران ومضيق هرمز، وتجنب فتح جبهة أخرى.

وأشار مسؤول أميركي إلى وجود نحو 200 عسكري أميركي حاليًا في السعودية لتقديم دعم غير قتالي، أي دعم لا يتضمن عمليات هجومية مباشرة.
 

الكلمات المفتاحية
اليمن دونالد ترامب
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