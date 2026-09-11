علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية حول تفكيك مقر القوات الأميركية في البحرين قائلًا: "لا ينبغي للشعب الأميركي حقًا أن يدفع فاتورة حروب "إسرائيل"".

وكتب عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة «إكس» يقول: "إن صراحة القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية هانغ كاو، تستحق الشكر. إنه محق؛ فقواتنا المسلحة القوية سوّت بالفعل مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين بالأرض، تمامًا كما فعلت مع القواعد الأخرى التي تدعم العدوان الأميركي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "حقًا لا ينبغي للشعب الأميركي أن يدفع فاتورة الحروب "الإسرائيلية"".



وكان القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية هونغ كاو قد اقرّ أمس بحجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشأة البحرية الأميركية الرئيسية في البحرين جراء الهجمات الإيرانية، قائلًا: "إن القوات الإيرانية دمّرت قاعدة البحرين بشكل هائل"، مشيرًا إلى أن القاعدة تضم: مقر القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأميركي، وتُعدّ مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للعمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط.

كذلك أقرّ كاو بأن أضرار الهجمات الإيرانية امتدت إلى العمليات البحرية الأميركية، بما في ذلك عمليات حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي بقيت في المنطقة لفترة طويلة دون أن تتمكن من العودة إلى القاعدة، كاشفًا عن أن البحرية الأميركية تدرس حاليًا مستقبل المنشأة.

الكلمات المفتاحية