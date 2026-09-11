شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، اليوم الجمعة 11 أيلول/سبتمبر 2026، سلسلة اقتحامات شنّتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تخلل بعضها عمليات دهم وتفتيش منازل واعتقال مواطنين، بالتزامن مع اقتحامات نفذها مستوطنون في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

اقتحامات متكررة في نابلس

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، قبل أن تعاود اقتحام البلدة في وقت لاحق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس، وحي المساكن الشعبية شرق المدينة، إضافة إلى محيط مخيم عسكر القديم.

وخلال اقتحام محيط قرية تل جنوب غرب نابلس، احتجزت قوات الاحتلال رئيس المجلس القروي وعضو المجلس حازم عصيدة، إلى جانب المواطن عاصم وليد زيدان.

وفي المقابل، اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق نابلس، وأدوا طقوسًا تلمودية في مقام “العزير”، في إطار اعتداءات واقتحامات متكررة تشهدها المنطقة.

اقتحامات واعتقالات في جنين وقلقيلية

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة “دبة الغانم”، كما اقتحمت حي "خلة الصوحة" في مدينة جنين.

أما في محافظة قلقيلية، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين شرق المحافظة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، قبل أن تعتقل رفعت بري ونجله عبد الله، إلى جانب مهدي بري، خلال الاقتحام.

مداهمة مخيم عايدة وباقة الشرقية

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال المحافظة، وسط تحركات عسكرية في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الشرقية شمال محافظة طولكرم.

وفي محافظة الخليل، أقدم مستوطنون على مداهمة منزل في منطقة خلة الحمص جنوب المحافظة.

تصعيد متواصل في الضفة

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، يشمل حملات دهم واعتقالات واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ فترة تصاعدًا في وتيرة العمليات العسكرية والاقتحامات، إلى جانب الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، ما يفاقم حالة التوتر ويزيد من الضغوط الأمنية والميدانية على الفلسطينيين في مختلف المحافظات.

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