كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عين على العدو

عشية
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

عشية "رأس السنة العبرية".. كيان العدو يرفع استنفاره بدلًا من الاحتفال

2026-09-11 21:31
37

في وقت كان يُفترض أن ينكفئ كيان العدو "الإسرائيلي" إلى الاحتفالات بمناسبة ما يُسمّى "عيد رأس السنة العبرية"، يجد جيش الاحتلال نفسه محاصرًا بالتحديات ومجبورًا على رفع منسوب جاهزيته الاستنفارية إلى أقصى المستويات على جميع الجبهات، في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية التي تطوق الكيان من الشمال إلى الجنوب، وصولاً إلى عمق البحر الأحمر وإيران.

ونقلت صحيفة "معاريف" التابعة لإعلام العدو أن جيش الاحتلال يواصل "نشاطه العملياتي" المكثف عشية "العيد" وخلاله، مع رفع مستوى التأهب في "الشمال" و"الوسط" و"الجنوب"، إضافة إلى الجو والبحر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات "الإسرائيلية" تواصل انتشارها في ما تسمى "المنطقة الأمنية" جنوب لبنان وسورية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أظهرت حجم المخاوف الميدانية اضطرار قيادة جيش الاحتلال، بحسب الصحيفة، إلى دفع المزيد من "القوات" لحماية الكيان عشية "العيد"، إذ تعززت فرقة "يهودا والسامرة" بكتيبتين إضافيتين ليرتفع حجم "القوات" إلى أكثر من ثلاثة "ألوية نظامية"، إلى جانب 26 كتيبة تعمل تحت قيادة الفرقة لمواجهة عمليات المقاومة.

أمّا في "الجبهة الجنوبية" وعلى مستوى التهديدات الإستراتيجية، فذكرت "معاريف" أن "القوات" منتشرة على طول "الخط الأصفر"، فيما وُضعت استعدادات سلاح الجو للهجوم على إيران في أعلى مستوياتها مع رفع جهوزية الدفاع الجوي، وفق تعبيرها.

وعلى الصعيد البحري، عزز سلاح البحرية التابع للعدو وجوده في خليج إيلات عبر تشغيل سفن صاروخية مدعومة بسفن "دبورة"، لحماية المجال البحري ومحاولة حماية الملاحة من وإلى الكيان.

ويعكس هذا الاستنفار الشامل والواسع على مستوى الجبهات والقطاعات كافة واقع الإرباك والضغط العسكري والأمني الذي يعيشه الكيان، حيث تحوّلت فترة "الأعياد العبرية" إلى حالة من الطوارئ المستمرة والتأهب الميداني لمواجهة تداعيات التصعيد والتهديدات المتعاظمة.

الكلمات المفتاحية
سوريا لبنان الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
عشية
عشية "رأس السنة العبرية".. كيان العدو يرفع استنفاره بدلًا من الاحتفال
عين على العدو منذ 18 دقيقة
إعلام العدو: سيطرة أنصار الله على باب المندب
إعلام العدو: سيطرة أنصار الله على باب المندب "تهديد أخطر" من مضيق هرمز
عين على العدو منذ ساعتين
المستوطنون بلا علاج... نزيف الأطباء يتفاقم في الكيان
المستوطنون بلا علاج... نزيف الأطباء يتفاقم في الكيان
عين على العدو منذ 9 ساعات
بعد
بعد "7 أكتوبر".. جنرال "إسرائيلي": الهدوء قد يكون أخطر من الحرب
عين على العدو منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
عشية
عشية "رأس السنة العبرية".. كيان العدو يرفع استنفاره بدلًا من الاحتفال
عين على العدو منذ 18 دقيقة
جيش وشعب ومقاومة... حين امتزجت الدماء في جبل الرفيع
جيش وشعب ومقاومة... حين امتزجت الدماء في جبل الرفيع
لبنان منذ 34 دقيقة
ماذا يعني تفجير العدو لعلي الطاهر؟
ماذا يعني تفجير العدو لعلي الطاهر؟
نقاط على الحروف منذ 6 ساعات
طقس لبنان صيفي معتاد مع حرارة أعلى من معدلاتها داخلًا وجبلًا ورطوبة مرتفعة ساحلًا
طقس لبنان صيفي معتاد مع حرارة أعلى من معدلاتها داخلًا وجبلًا ورطوبة مرتفعة ساحلًا
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة